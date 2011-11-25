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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

دانشگاه های آزاد دماوند، تهران جنوب و رودهن اول شدند

دانشگاه های آزاد دماوند، تهران جنوب و رودهن اول شدند

دماوند – خبرگزاری مهر: پس از ارزیابی عملکرد امور مالی واحدها در سال مالی 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به رتبه اول واحدهای بزرگ در منطقه هشت دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بررسی و رتبه بندی در منطقه هشت، واحدهای دماوند در میان واحدهای بزرگ، رودهن  در بین واحدهای بسیار بزرگ و تهران جنوب در میان واحدهای جامع به رتبه های برتر دست یافتند.

این بررسی با توجه به صورتهای مالی دستی و کامپیوتری واحدها در سال 1389 و رعایت دستورالعملها و بخشنامه های صادره و همچنین پیگیری موارد اصلاحات و اشکالات انجام شده است.

ارزیابی عمکرد مالی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی با هدف بهینه سازی امور در تمامی حوزه ها و به خصوص حوزه مالی صورت گرفته است.

دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه هشت، شامل 24 واحد دانشگاهی است که این واحدها در منطقه استان تهران واقع شده و بخشی از مهمترین واحدهای معتبر و معروف دانشگاه آزاد را تشکیل می دهند.

کد مطلب 1468863

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