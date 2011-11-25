دانشگاه های آزاد دماوند، تهران جنوب و رودهن اول شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بررسی و رتبه بندی در منطقه هشت، واحدهای دماوند در میان واحدهای بزرگ، رودهن در بین واحدهای بسیار بزرگ و تهران جنوب در میان واحدهای جامع به رتبه های برتر دست یافتند.

این بررسی با توجه به صورتهای مالی دستی و کامپیوتری واحدها در سال 1389 و رعایت دستورالعملها و بخشنامه های صادره و همچنین پیگیری موارد اصلاحات و اشکالات انجام شده است.

ارزیابی عمکرد مالی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی با هدف بهینه سازی امور در تمامی حوزه ها و به خصوص حوزه مالی صورت گرفته است.

دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه هشت، شامل 24 واحد دانشگاهی است که این واحدها در منطقه استان تهران واقع شده و بخشی از مهمترین واحدهای معتبر و معروف دانشگاه آزاد را تشکیل می دهند.