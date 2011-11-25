بازدید اعضای شورای شهر تهران از پروژه صدر نیایش

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران صبح روز جمعه از دو پروژه تونل نیایش و دو طبقه شدن اتوبان صدر بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرایی این پروژه ها قرار گرفتند.

شهاب الدین یثربی مدیر و مشاور پروژه تونل نیایش در این بازدید با بیان اینکه تونل نیایش از سه تونل اصلی تشکیل شده است، گفت: تا یک ماه و نیم آینده تجهیزات تونل تکمیل و تمامی کابل های برق فشار قوی در بزرگراه صدر جمع آوری می شود.

وی ادامه داد: دوهزار و 713 نفر در این پروژه مشغول به کار هستند و خوشبختانه مشکل خاصی در این پروژه نداریم.

یثربی اضافه کرد: به دلیل وجود کابلهای فشار قوی بخشی از عملیات به صورت دستی انجام شد که پس از رفع معارض تاسیساتی این فعالیت با سرعت بیشتری دنبال می شود.

مازیار حسینی معاون عمرانی شهردار تهران نیز با تاکید بر اینکه تمامی مراحل این دو پروژه توسط مشاوران کنترل و بازنگری می شود، گفت: این طرح دارای مطالعات ترافیکی است که در آن یک افق 25 ساله دیده شده است.

وی ادامه داد: ما در این پروژه به دنبال توزیع شبکه ترافیکی هستیم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر ایجاد دسترسی های به بزرگراه صدر را سبب ایجاد بار ترافیکی در تونل نیایش دانست و خواستار اصلاح خروجی ها شد که معاون شهردار در پاسخ به وی گفت: برای تمامی رمپ و لوپ ها مطالعه شده و بر اساس تحقیقات ترافیکی ایجاد شده است و هر چه از طریق این خروجی ها خودروها از پل خارج شوند بار ترافیک در تونل کاهش پیدا می کند و ما هرگز پس زدگی ترافیک در داخل تونل نخواهیم داشت.

حسینی در پاسخ به وجود گسل ها در طول پروژه گفت: چندین مشاور زمین شناسی در طول پروژه با ما همکاری می کنند و این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های شهری است که سطح مشورت و مشاور در آن بسیار بالاست و چهار مشاور همزمان درگیر این پروژه هستند.

وی با تاکید بر پیش بینی دیوارهای صوتی در محدوده دو طبقه کردن اتوبان صدر گفت: این پروژه اولین پروژه شهری است که در آن این امکانات پیش بینی شده و تلاش می کنیم آلودگی صوتی این منطقه بیش از گذشته نباشد.