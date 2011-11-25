داروی رشد قد دروغ است/مردم فریب تبلیغات ماهواره ای را نخورند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به انجام 4 میلیون مورد بازرسی از موسسات ارائه خدمات و تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی در سال جاری، افزود: این نظارت توسط معاونتهای غذایی و دارویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اعمال می شود و معاونتهای بهداشتی نیز بر اماکن ارائه این خدمات کنترل دارند.

وی گفت: هدف وزارت بهداشت تجویز منطقی دارو است و در این خصوص امسال 5/3 میلیون نسخه توسط معاونتهای دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.

وزیر بهداشت با تاکید بر مصرف بهینه دارو، از مردم خواست از مصرف بی مورد دارو جدا خودداری کنند.

دستجردی با یادآوری اینکه مردم نباید گول تبلیغات محصولات دارویی و بهداشتی توسط شبکه های ماهواره ای و برخی مراکز را بخورند، افزود: 99 درصد این تبلیغات دروغ است.

وی گفت: با بررسیهایی که در آزمایشگاههای مرجع بر روی این مواد انجام گرفته، مشخص شده است که مصرف این مواد یا اثرات سوء دارد که در برخی از این مواد تبلیغاتی رادیواکتیو وجود داشته و یا هیچگونه مورد موثری در آن دیده نشده است.

دستجردی در خصوص مکملهای دارویی که برای رشد قد تبلیغ می شود، اظهارداشت: داروی مثبتی در این خصوص وجود ندارد و قد افراد بعد از 22 یا 23 سالگی دیگر رشد نمی کند.

وزیر بهداشت به هموطنان توصیه کرد: مردم فریب تبلیغات ماهواره ای را نخورند و از داروهایی استفاده کنند که مجوز وزارت بهداشت را دارد.