به گزارش خبرنگار مهر، کتاب" اسناد خرم آباد " در قطع وزیری با جلد کالینگور شامل 636 سند تاریخی در هزار صفحه منتشر شده و اسناد در سه فصل تحت عناوین عریضه‌ها، انتخابات و گوناگون طبقه‌بندی شده‌اند.

این پژوهشگر و محقق برجسته لرستانی در پیش‌گفتاری که بر این مجموعه نگاشته، آورده است: "مجموعه‌ی پیش رو، در برگیرنده برگزیده‌ای از اسناد خرم‌آباد موجود در سندخانهی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است.



چاپکرده‌های حاضر از میان هزاران برگ سند 24 دوره مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. معیار گزینش سندها، در بردارندگی گوشه‌هایی از پیشینه‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خرم‌آباد بوده است."

بدون شک مطالعه‌ اسناد این کتاب در مورد وقایع روی داده در خرم‌آباد به محققان و علاقه‌مندان تاریخ این شهر اطلاعات مفیدی خواهد داد.