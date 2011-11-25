به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عملی روش شناسی مطالعات جنبش های نوپدید با حضور دکتر هادی وکیلی برگزار خواهد شد.

این نشست به همت معاونت پژوهشی دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب، شنبه پنجم آذرماه از ساعت 12:30 در سالن همایش امام موسی صدر دانشکده ادیان و مذاهب قم برگزار می شود.

همچنین سومین جلسه کمیته تخصصی گروه پژوهشی فلسفه دین با حضور اساتید شورای علمی دکتر سید حسن اسلامی، دکتر محسن جوادی و استاد منصور شمس در این دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه 8 طرح علمی در قالب تالیف و ترجمه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در پایان 5 طرح پیشنهادی همراه با ملاحظاتی تصویب شد.

حجیت معرفت شناختی تجارب عرفانی از منظر ملاصدرا و کتس (مجری طرح مجتبی بیدقی)،‌ ترجمه کتاب (A_Catholic_Modernity) نوشته چالرز تیلور برنده جایزه بنیاد تمپلتون، ترجمه کتاب (faith and Reason) نوشته ریچارد سویین برن فیلسوف دین انگلیسی، ترجمه کتاب (Science & Religion, a new introduction) نوشته الیستر مک گراث الهی دان ایرلندی و ترجمه‌ کتاب (On the Problem of Empathy) نوشته ادیت اشتاین فیلسوف آلمانی در این جلسه به تصویب رسیدند.