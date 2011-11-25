  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

نشست روش‌شناسی مطالعات جنبشهای نوپدید برگزار می‌شود

نشست روش‌شناسی مطالعات جنبشهای نوپدید برگزار می‌شود

معاونت پژوهشی دانشکده مذاهب، نشست علمی روش شناسی مطالعات جنبشهای نوپدید را شنبه پنجم آذرماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عملی روش شناسی مطالعات جنبش های نوپدید با حضور دکتر هادی وکیلی برگزار خواهد شد.

این نشست به همت معاونت پژوهشی دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب، شنبه پنجم آذرماه از ساعت 12:30 در سالن همایش امام موسی صدر دانشکده ادیان و مذاهب قم برگزار می شود.

همچنین سومین جلسه کمیته تخصصی گروه پژوهشی فلسفه دین با حضور اساتید شورای علمی دکتر سید حسن اسلامی، دکتر محسن جوادی و استاد منصور شمس در این دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه 8 طرح علمی در قالب تالیف و ترجمه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در پایان 5 طرح پیشنهادی همراه با ملاحظاتی تصویب شد. 

حجیت معرفت شناختی تجارب عرفانی از منظر ملاصدرا و کتس (مجری طرح مجتبی بیدقی)،‌ ترجمه کتاب (A_Catholic_Modernity) نوشته چالرز تیلور برنده جایزه بنیاد تمپلتون،  ترجمه کتاب (faith and Reason) نوشته ریچارد سویین برن فیلسوف دین انگلیسی، ترجمه کتاب (Science & Religion, a new introduction) نوشته الیستر مک گراث الهی دان ایرلندی و ترجمه‌ کتاب (On the Problem of Empathy) نوشته ادیت اشتاین فیلسوف آلمانی در این جلسه به تصویب رسیدند.

کد مطلب 1468867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها