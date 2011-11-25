برگزاری طرح "از مدرسه تا مسجد" در مدارس راهنمایی و متوسطه فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور روشن ضمیر در نشست مدیران و رابطان کانونهای فرهنگی هنری مساجد شیراز، اظهار داشت: طرح از مدرسه تا مسجد متشکل از بیش از 30 برنامه با تعامل و همکاری سازمان آموزش و پرورش استان فارس برای چهارمین سال متوالی در مدارس راهنمایی و متوسطه استان در حال برگزاری است.

وی هدف از اجرای این طرح را استفاده از کانون به عنوان پل ارتباطی بین مسجد و مدرسه و کشف استعدادهای دانش آموزان نوجوان و جوان و استفاده از آن در پویایی برنامه های فرهنگی مساجد عنوان کرد و افزود: باید اعتبارات را به سمت و سویی ببریم که بتوانیم قشر جوان را به مساجد جذب کنیم.

مشاور ستاد عالی کانونهای مساجد کشور در استان فارس از تعامل دبیرخانه کانونهای مساجد فارس با سایر دستگاه های اجرایی استان خبرداد و تاکید کرد: جایگاه اصلی کانونهای مساجد آموزش، پرورش و تربیت نیروهایی است که در هر زمان بتوانند در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و مسئولان به مساجد باید به برترین پایگاه بنگرند زیرا بسیاری از مشکلات و معضلات از طریق این مکان مقدس حل می شود.

وی افزود: فکر و نگاه ما این است که با برگزاری بیش از 77 برنامه در سطح مساجد استان فارس، مسجد به عنوان مکانی برای برگزاری مراسم ختم دیده نشود بلکه مردم و نسل جوان ما به این نتیجه برسند که مسجد هسته های پژوهشی، کارگاه های آموزشی، کتابخانه های باز شبستانی، وبلاگ نویسی و نشریه اموزشی نیز دارد.

وی با تاکید بر شناخت ظرفیتهای موجود و استفاده از آن تصریح کرد: ساماندهی 900 کانون در مساجد استان فارس بیانگر این است که آمادگی برگزاری و همکاری در بخشهای مختلف مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و هنری فراهم است و این کانونها به عنوان دلسوزان نشر و توسعه علوم اسلامی و قرآنی بدون چشمداشت مالی آماده فعالیت هستند.

روشن ضمیر خطاب به مدیران و رابطین کانونهای فرهنگی هنری مساجد حاضر در نشست بر تعامل جدی تر، علمی و برنامه ای با سازمانها و دستگاه های اجرایی تاکید و توصیه کرد: طرحها و برنامه های فرهنگی را مطرح و تیم اجرایی کانون را برای سال 91 بازسازی کنید.

در ادامه معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز نیز ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: بحث عبرتهای عاشورایی که از معضلات فکری است به همراه وقوع بیداری اسلامی در جهان و تغییر نگرش و بینش در جامعه از مباحثی است که در محرم امسال باید پیگیری شود.

محمد فرخ زاده ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست مشترک فرهنگی مساجد با شهرداری شیراز گفت: یکی از بحثهای جدی این است که مساجد به عنوان یک محور هستند پس باید محور باقی بمانند و تقویت شوند که این تفکری است که در شعائر دینی ما وجود دارد و امام بزرگوار نیز بر آن تأکید داشتند.

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز استفاده از مباحث اعتقادی و بهره گیری از حضور گسترده مردم در مساجد به واسطه باورهای دینی و همچنین بهره مندی مساجد از پتانسیل موجود به خصوص نیروهای مستعد و خلاق را از محور های تشکیل این نشست با حضور مدیران کانون های فرهنگی مساجد ذکر کرد.

وی برای همکاری مجموعه ساختمانها و مراکز زیر مجموعه این معاونت با کانونهای مساجد شیراز اعلام آمادگی و تاکید کرد: ما در شیراز 52 ساختمان داریم که شامل فرهنگسراها، تالار، نگارخانه و زمینهای ورزشی است و آمادگی وجود دارد که این مجموعه ها در اختیار کانونهای مساجد باشند.

فرخ زاده با ارائه گزارشی از برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز ادامه داد: بحث مدیریت زائر و آداب زیارت، آداب مهمان پذیر و مهمانداری از جمله مباحثی است که در شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) باید به آن پرداخته شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز افزود: با انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش فارس کتاب آموزش شهروندی به کتاب دبستان اضافه می شود و دانش آموزان از پایه دوم آداب میزبانی و زائری را می آموزند.

وی با تاکید بر اینکه شهر بدون دین باوری و اخلاق معنا پیدا نمی کند، گفت: شهرداری برای برگزاری تور های گردشگری نیز آماده همکاری با کانون های مساجد است که این تور شامل زیارت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و بازدید از کارگاه های ساخت تجهیزات بازسازی عتبات و عالیات است.