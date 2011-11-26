تمدید مهلت سنجش بینایی در ساوجبلاغ تا 15 آذر

حسین شاوردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح سنجش بینایی کودکان سه تا شش ساله از آول آبان ماه آغاز شده و قرار بود این طرح تا 30 آبان به پایان برسد.

وی عنوان کرد: تبلیغات رسانه ای باعث شناخت شهروندان از اهمیت اجرای این طرح شد و عده ای تازه برای انجام بینایی سنجی مراجعه می کنند.

شاوردی ابراز کرد: به دلیل تقاضای این عده از اولیای کودکان اجرای این طرح تا 15 آذر ماه تمدید شده و در پایگاهها و مهدهای کودک اجرا می شود.

طرح بینایی سنجی کودکان سه تا شش ساله با مراجعه به پایگاههای اجرای این طرح انجام می شود.

والدین کودکان هدف این طرح باید با در دست داشتن اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از آن به محلهای تعیین شده مراجعه کنند.