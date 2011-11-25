به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در بازدید اعضای شورای شهر از دو پروژه تونل نیایش و دو طبقه شدن اتوبان صدر که صبح روز جمعه انجام شد با بیان اینکه تاکنون این پروژه با مشکل خاصی برخورد نکرده است، گفت: در حال حاضر تونل نیایش از زیر اتوبان مدرس عبور کرده و پس از گذشت از خیابان ولیعصر در عید قربان و غدیر خم در دو نقطه به هم رسیده اند که این نشان از محاسبات دقیق پروژه دارد.

وی ادامه داد: این پروژه یکی از منحصربه فرد ترین پروژه های شهری است که 10 کیلومتر طول دارد.

چمران با اشاره به پروژه دو طبقه شدن صدر گفت: در حال حاضر پیمانکاران در حال نصب شمع ها هستند که به دلیل موقعیت خاص زمین به صورت تک به تک انجام می شود و مشاوران زمین شناس این پروژه را همراهی می کنند.

وی با بیان اینکه تونل تجهیزاتی اتوبان صدر در یک ماه و نیم آینده تکمیل می شود، گفت: به زودی شاهد جمع آوری کابل های فشار قوی برق از وسط بزرگراه صدر خواهیم بود که از لحاظ زیست محیطی برای اهالی منطقه بسیار قابل توجه است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه مطالعات زیست محیطی در این پروژه لحاظ نشده است، گفت: آغاز این پروژه پس از مصوبه شورا در خصوص لزوم مطالعات زیست محیطی برای پروژه های عمرانی بود ولی آلودگی صوتی در منطقه مورد توجه قرار گرفته و همزمان با افتتاح پروژه دو طبقه شدن صدر نیایش دیواره های صوتی نیز نصب شدند.

کنترل گام به گام هزینه های پروژه نیایش/ سالانه بیش از هزار میلیارد صرف توسعه مترو می شود

در ادامه حمزه شکیب پروژه صدر نیایش را یکی از پروژه های کلیدی پایتخت دانست و گفت: این پروژه تکمیل کننده مسیر اتوبان صدر است.

وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی تونل 40 درصد و پیشرفت فیزیکی پل 30 درصد است که خارج از حد انتظار ما بود و سرعت کار سبب نشده بود کیفیت کاهش پیدا کند.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر تهران با بیان اینکه تجربیات تونل رسالت و توحید سبب شده اشکالات و ایرادات تونل سازی مرتفع شود، گفت: در این پروژه از مهندسان و مشاوران دانشگاهی به خوبی کمک گرفته است و پروژه با موفقیت در حال انجام است.

شکیب با اشاره به بحث های اقتصادی این پروژه گفت: برای آنکه مشکلات اقتصادی در این پروژه به وجود نیاید به طور گام به گام طراحی و کنترل قیمت ها را انجام داده ایم تا هزینه اضافی تحمیل نشود.

این عضو شورای شهر در پاسخ به این پرسش که هزینه این پروژه می توانست سبب توسعه حمل و نقل عمومی شود، گفت: بر اساس طرح جامع 75 درصد حمل و نقل باید توسط حمل و نقل عمومی باشد و 25 درصد نیز توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی تاکید کرد: مترو از اولویت های مدیران شهری است و سالانه نزدیک به هزار میلیارد تومان برای توسعه خطوط مترو هزینه می شود اما باید در کنار آن به توسعه بزرگراه های پایتخت نیز توجه شود.

صرفه جویی 18 میلیاردی در پروژه صدر نیایش

مازیار حسینی نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پروژه صدر نیایش از 6 فروردین ماه رسما آغاز به کار کرد گفت: در هشت ماه گذشته پروژه با سرعت و کیفیت مناسب در حال پیگیری است .

وی ادامه داد: برای نخستین بار توانستیم با تغییراتی که در مقاطع حفاری انجام دادیم 18 میلیارد تومان در هزینه ها صرفه جویی کنیم که در نوع خود بی نظیر است.

حسینی با اشاره به تکمیل تونل 6 هزار و 200 کیلومتری تجهیزاتی این پروژه گفت: طی 5 ماه حفاری این تونل تمام شد و آذرماه با برقرسانی به کابل های زیر زمینی تمامی دکل ها حذف می شود.