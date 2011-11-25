به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه های تعاونی های سراسر کشور در نامه ای به ریاست قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی مراتب قدردانی خود را از صدور حکم عادلانه ای که منتج به استقرار هیئت مدیره و دبیر کل جدید و قانونی اتاق تعاون ایران شد، اعلام داشتند.

در این نامه آمده است: برای اولین بار در تاریخ 20 ساله اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از بهترین و قدیمی ترین تعاونگران با اعتقاد راسخ به موضوع و مقوله تعاون از نگاه قرآن کریم و دین مبین اسلام و منویات مقام عظمای ولایت و مرجعیت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، سکان این پارلمان اقتصاد مردمی را به دست گرفتند.

در دو ماه و اندی بعد از برگزاری انتخابات سالم، مشقات و فشارهای خارج از عرف و اخلاق بر انتخابات ما وارد گشت که قصد تکدر خاطر آن عزیز را نداریم، خوشبختانه دیوان عدالت اداری و دادستانی انقلاب تهران که با نگاه و آراء عادلانه مرعوب فضا سازی ها نشده و بر حق و رای ما تعاونگران مظلوم صحه گذاشته، منتج به استقرار هیئت مدیره و دبیر کل جدید و قانونی گردید، لذا جا دارد از زحمات مخلصانه برادران عزیز در دیوان عدالت اداری خصوصا ریاست دیوان حضرت حجت السلام و المسلمین حاج آقا منتظری و همچنین رئیس شعبه 15 دیوان حضرت حجت السلام والمسلمین حاج آقای صباغی، رئیس دادسرای ناحیه 7 آقای اسدیان، دادستان تهران جعفری دولت آبادی و بازرس شعبه 14 دادسرای کارکنان دولت محمد بیگی تشکر فراوان نمائیم.

استحضار دارید که تعاون در سایه تفاهم، همدلی وهمکاری فی مابین در سال جهاد اقتصادی می تواند منشاء تحولات و اقدامات عظیم در اقتصاد ایران باشد. تعاون یادگار شهید بزرگوار حضرت آیت الله دکتر بهشتی است که امیدواریم خداوند سبحان برای اعتلای این بخش به ما توفیق روز افزون عنایت فرماید.