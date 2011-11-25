شهرستان جهرم مقام نخست تولید مرکبات فارس را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آزاد گفت: بیشترین سطح زیر کشت محصولات باغی در شهرستان جهرم مربوط به مرکبات با 20 هزار هکتار شامل لیموشیرین، پرتقال، نارنگی، لیموترش، لیمولیسبون، گریپ فروت و نارنج است که سالیانه 450 هزار تن محصول تولید می شود و جهرم مقام نخست را در استان فارس به خود اختصاص داده است.

وی افزود: ارقام کشت شده مرکبات در جهرم شامل پرتقال ناول، والنسیا، خونی ( توسرخ )، نارنگی کینو، کلمانتین، محلی، لیمولیسبون و غیره است.

کارشناس واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: برداشت مرکبات در شهرستان از اوایل شهریور با برداشت لیموترش آغاز و تا اواخر اسفند ماه و اوایل فروردین با برداشت نارنگی محلی و پرتقال والنسیا به اتمام می رسد .

به گفته وی برداشت مرکبات در شهرستان جهرم به صورت دستی صورت می گیرد.