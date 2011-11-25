اخبار کوتاه پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش نبرد آخرالزمان در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز با موضوع وقایع آخرالزمان ،علائم ونشانه ها، به همت کانون مهدویت دانشگاه پیام نور مرکز شیراز و همکاری امور فرهنگی دانشگاه با شرکت بیش از 150 دانشجو در سالن غدیر دانشگاه برگزار شد.

دبیر کانون مهدویت دانشگاه پیام نور شیراز گفت: این همایش با هدف آشنایی دانشجویان با مباحث شیطان شناسی و شناخت حربه های دشمن، آشنایی با علائم و نشانه های ظهور، ترویج فرهنگ مهدوی و افزایش بصیرت دانشجویان برگزار شد.

خالقی زاده همچنین اضافه کرد: ادامه مباحث در قالب کارگاهی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی مسئول کانون تخصصی مهدویت استان فارس در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز برگزار می شود.

برگزاری همایش مهدویت و انتظار در مرکز داراب

همایش مهدویت و انتظار در مرکز داراب بر گزار شد.

در این همایش که به همت بسیج دانشجویی بر پا شد حجت الاسلام حسین پور عضو مرکز مهدویت حوزه علمیه قم در خصوص مهدویت و دشمن شناسی سخنرانی کرد .

در پایان جلسه پرسش وپاسخ بین سخنران وبرخی از دانشجویان بر گزار شد.

برگزاری نمایشگاه فرهنگی هفته بسیج در دانشگاه پیام نور خاوران

همزمان با آغاز هفته بسیج ،نمایشگاه فرهنگی هفته بسیج در دانشگاه پیام نور خاوران برپا شد.

به منظور گرامیداشت هفته بسیج و برای ارائه آثار دانشجویان بسیجی، نمایشگاهی در این زمینه برپا شده است. در این نمایشگاه تصاویری از رشادتها و حماسه آفرینیهای بسیجیان در عرصه های مختلف و همچنین کتابهای منتشر شده در این زمینه به نمایش گذاشته شده است.

در زمان برگزاری نمایشگاه، به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادابی و تقویت بنیه علمی دانشجویان بسیجی ،مسابقات علمی و فرهنگی نیز برگزار شد.

تشکیل انجمن شعر نیما در زاهدشهر

جلسه انجمن شعر نیما با حضور مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور واحد زاهدشهر تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور آزادی مسئول امور جاری دانشگاه انجام گرفت و به نقد و بررسی اشعار دانشجویان پرداخته شد و شعر برگزیده در تابلو اعلانات انجمن شعر نیما قرار گرفت.

برگزاری نشست سیاسی بیداری اسلامی در دانشگاه پیام نور خنج

به همت بسیج دانشجویی شهید علم الهدی دانشگاه پیام نور واحد خنج نشستی سیاسی با موضوع بیداری اسلامی به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج در تالار اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست کارشناس سیاسی مسائل خاورمیانه سپاه پاسداران، بازرس سپاه فجر استان و نماینده ای از سپاه شهرستان حضور داشتند.

آغاز این نشست با پخش کلیپهایی از انقلابهای اخیر در کشورهای منطقه بود .

نمایشگاه بیداری اسلامی در دانشگاه پیام نور کازرون دائر شد

به مناسبت هفته بسیج نمایشگاهی تحت عنوان( بیداری اسلامی در بیانات امام خامنه ای ) در دانشگاه پیام نور مرکز کازرون برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه بیداری اسلامی که حاصل تلاش جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه در بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز کازرون است به مدت یک هفته پذیرای عموم است.

از اهداف این نمایشگاه می توان اشاره به حمایت از مستضعفان در سراسر جهان اسلام، اعلام آمادگی از جنبش بیداری اسلامی، حضور دانشجویان بسیجی در عرصه سیاسی و اعلام مواضع می تواند نوید بخش این تعهد دانشجو نسبت به اهداف و آرمانهای امام راحل و انقلاب باشد.

برپایی نمایشگاه کتاب و عکس در دانشگاه پیام نور ارسنجان

به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه عکسی در دانشگاه پیام نور واحد ارسنجان برپا شد. نمایشگاه عکس شهدای دانشجوی شهرستان با همکاری بسیج دانشجویی در این واحد برپا شد.فعالیت این نمایشگاه تا پایان هفته بسیج ادامه دارد.

همچنین بنابرگزارش دیگری به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه کتاب در دانشگاه پیام نور واحد ارسنجان برپا شد.

برگزاری مسابقه تیراندازی در پیام نور لامرد

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج یک دوره مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز لامرد برگزار شد.

در این دوره از مسابقه تیر اندازی تعداد 19 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور لامرد شرکت کردند که عبدالله زائری دانشجوی رشته تربیت بدنی با 71 امتیاز نفر اول، غلامحسن ابراهیمی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی با 66 امتیاز نفر دوم و علی صفری دانشجوی رشته مدیریت دولتی با 50 امتیاز به عنوان نفر سوم انتخاب شدند.این مسابقه از سوی واحد فرهنگی دانشگاه و بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور لامرد برگزار شد.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در دانشگاه پیام نور کازرون

به مناسبت هفته بسیج یک دوره مسابقات تنیس روی میز با همت تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز کازرون برگزار شد.

محمدجعفر شفیعی مسئول تربیت بدنی دانشگاه گفت: ورزش امروزه در جهان به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف ورزش همین است.

شفیعی ضمن بیان نقش ورزش در سلامت روحی و روانی انسان افزود: در چند دهه اخیر، مقوله ورزش و تربیت بدنی و نقش آن در تندرستی و شادابی، یکی از مباحثی بوده که مورد توجه صاحب نظران علوم ورزشی قرار داشته و تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته است نتایج به دست آمده دال بر این موضوع است که ورزش و فعالیتهای منظم بدنی و سازمان یافته، عامل مؤثری در توسعه سلامتی و نشاط و شادابی تمام اقشار جامعه است و شادابی و نشاط دانشجویان که قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند، تضمین کننده ی سلامت روحی و روانی جامعه ی آینده است.

این دوره از مسابقات تنیس روی میز با حضور 24 نفر از دانشجویان ورزشکار به مدت سه روز برگزارشد که پس از برگزاری مسابقات در دوره مقدماتی ، بازیهای نیمه نهایی، رده بندی و پایانی جواد روستا، محمد رضایی،علی محمدی به ترتیب مقامهای اول تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند. انتخاب داوران از بین خود دانشجویان و سرپرست تیمها از ویژگیهای این مسابقات بود.

در پایان به نفرات اول تا سوم مسابقات هدایایی اهدا شد.

جلسه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد ششده و قره بلاغ به مناسبت هفته بسیج

بسیج دانشجویی به مناسبت هفته بسیج در محل دانشگاه تشکیل جلسه داد.

این جلسه که با حضور مسئول امور فرهنگی و اعضا بسیج تشکیل شد، در خصوص برنامه های هفته بسیج تصمیمات لازم گرفته شد که اهم برنامه ها به شرح زیر است:

برگزاری زیارت عاشورا، انتشار نشریه به مناسبت هفته بسیج، برگزاری مسابقه ورزشی دانشجویی (دارت)، تشکیل پروندهای دانشجویان جدیدالورد، عضو گیری حلقه صالحین و. . .