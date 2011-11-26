یثربی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: بازیگران نمایش"چنگیزخان" مشخص شدهاند و در حال حاضر تمرینهای این نمایش برای حضور در بخش چشم انداز تئاتر ایران در اداره تئاتر انجام میشود. آیدا کیخایی، لیلابرخورداری، سمیه عسگری، نگین خامسی و عامر مسافر آستانه در نقش چنگیزخان مغول بازیگران این نمایش هستند.
وی ادامه داد: این نمایش ردپای چنگیز خان را در اعصار متوالی و در قالب همه دیکتاتورهای تاریخ به تصویر میکشد. قصد دارم این نمایش را علاوه بر ایران در کشورهای دیگر نیز به صحنه ببرم. چون "چنگیزخان" فرهنگ ایرانی رابه همه مردم دنیا نشان میدهد.
یثربی افزود: اگردر طول تاریخ جسم ایران مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته، اما در نهایت روح ایران همیشه از گزند حفظ شده است. درست است که مغولها به ایران حمله کردند، اما مردم ایران آنها را به تسخیر خود در آوردند. در واقع مغولها هیچگاه نتوانستند از نظر فرهنگی بر مردم ایران تسلط یابند.
عواملی که حضورشان در این نمایش قطعی شده است عبارتند از: طراح صحنه: رضا مهدی زاده، دستیار کارگردان: محمد قدس، منشی صحنه، مدیر صحنه و دستیار دوم کارگردان: سوسن سلامت، امور هماهنگی: نصیرالدین خاتمی، برنامه ریز: نیایش میمندی نژاد.
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