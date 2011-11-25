سپاه در اوج اقتدار به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: با داشتن بسیجیان جان برکف، آموزش دیده و بصیر به خود می بالیم.

وی اظهار داشت: رمز قوت بسیج در این است که این نیرو در مسیری حرکت می کند که دشمن بدش می آید.

وی عنوان کرد: یعنی مردم در همه حالات پیرو رهبری هستند و اعتقاد به رهبری با عشق و علاقه است.

فرمانده سپاه نینوای گلستان بیان داشت: دشمنان می خواهند با ایجاد فضای غبار آلود و ناامید کردن مردم به اهدافشان برسند.

سردار بابایی عنوان کرد: علیه روحانیت از اوایل انقلاب سوء نیتی از سوی دشمنان وجود داشت و درمورد بسیج و سپاه نیز به دلیل تاثیر گذاری و روشنگر بودن این نیرو تبلیغات وسیعی کردند.

فرمانده سپاه نینوای گلستان بیان داشت: هسته مرکزی جریان فتنه هنوز نیز درحال فعالیت است و دشمن نیز قسم خورده تا نظام اسلامی را از بین برد که نمی تواند به این هدف دست یابد.

وی یادآورشد: دشمن تلاش کرده تا با به راه انداختن جنگ داخلی به اهداف شومش دست یابد و باید در این زمینه هوشیار بود.

سردار بابایی با بیان اینکه بسیج تنها مختص به کشور ما نیست افزود: امروز شاهد حضور بسیجیان در کشورهای دیگر از جمله یمن،اردن و ... هستیم.

وی اظهار داشت: حدود 30 هزار پروژه مختلف از سوی بسیج در کشور اجرا شده است و در استان نیز بسیج حضوری فعال دارد.