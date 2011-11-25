به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد قاسم حسینی در دومین روز از همایش بزرگ سرمایه گذاری خارجی در پانل بانک و بیمه، موجودی صندوق توسعه ملی را در حال حاضر 27 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تا پایان امسال این رقم به 30 میلیارد دلار افزایش می یابد.

قائم مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی ها موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 100 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

وی از انعقاد 5 میلیارد دلار قرارداد ارزی و ریالی بین صندوق توسعه ملی و بانکها تاکنون خبرداد و افزود: صندوق توسعه ملی با هدفی همچون رفع ایرادات حساب ذخیره ارز که از جمله آن برداشت دولت و مجلس از آن بود، تشکیل شده است.

قاسم حسینی با تاکید بر اینکه صندوق فقط به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات می دهد، عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه حکم تاسیس صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل عواید حاصل از فروش نفت به ثروتهای ماندگار صادر شد.

به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، طبق برنامه پنجم سالانه باید 3 درصد به 20 درصد از مبلغ واریزی درآمدهای نفتی به صندوق افزایش یابد، بنابراین واریز درآمدهای نفتی به صندوق در سال 91 بیش از امسال خواهد بود.