ذوب آهن به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته ذوب آهن اصفهان امروز جمعه در دیدار پایانی رقابت‌های آزاد چین با نتیجه 3 بر یک از سد گسترش فولاد تبریز، دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها گذشت و به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. تیم چین هم با برتری مقابل سریلانکا عنوان سومی مسابقات را به خود اختصاص داد.

در بخش بانوان نیز تیم فولادماهان ایران با شکست 3 بر صفر برابر تیم ملی چین از کسب عنوان قهرمانی بازماند و به نایب قهرمانی بسنده کرد. ژاپن نیز با کسب عنوان سومی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

رقابت‌های والیبال نشسته آزاد چین از 27 آبان‌ماه با حضور هشت تیم در بخش مردان و پنج تیم در بخش بانوان در شهر پکن آغاز شد و امروز چهارم آذرماه با شناخت تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.