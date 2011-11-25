علی فتح لایقزاده، کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "من هنوز زندهام" به تهیهکنندگی محمدرضا شریفینیا درباره مردی است که به دلیل نبود بهداشت در زندان به واسطه وسیله ریش تراشی به ویروس ایدز مبتلا میشود.
وی ادامه داد: او بعد از آلوده شدناش از زندان آزاد میشود، اما از طرف خانواده طرد میشود و همسرش فوت میکند. سرپرستی فرزند او به خانوادههای دیگر سپرده میشود. او بعد از رانده شدن از جامعه به یک غار میرود و در آنجا اسکان مییابد. تا اینکه بعد از گذشت چند ماه فوت میشود.
این مستندساز گفت: در این مستند از این مرد خواسته بودم پلان آخر را خودش ضبط کند، چرا که میخواستم زندگی را از زاویه نگاه او ببینم. این مستند در یک قسمت 20 دقیقهای مراحل تدوین را سپری میکند و قصد دارم در جشنوارههای مختلف آن را شرکت بدهم.
لایقزاده در پایان گفت: قصد دارم مستندی هم درباره افراد روستایی بسازم که بدون کفش راه میروند و ...
علی فتح لایقزاده با مستند "گاودانه" در جشنواره سینما حقیقت حضور داشت.
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