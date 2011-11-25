565 میلیون تومان بن تا پایان روز پنجم نمایشگاه کتاب فروش رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، میزان فروش بن کتاب تا پایان امروز پنجشنبه را 565میلیون تومان اعلام کرد و افزود: آمار تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه نیز از مرز 670 هزار نفر گذشته است.

احمدرضا نداف میزان خرید بن کتاب توسط ادارات دولتی و سایر نهادها را 85 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در این بین، بیشترین میزان خرید توسط حوزه علمیه و دانشگاه صورت گرفته است.

نداف همچنین به موضوع حضور نیافتن برخی انتشارات در نمایشگاه های استانی اشاره کرد و گفت: کار ثبت نام برای حضور در نمایشگاه های استانی را موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران انجام می دهد و اداره ارشاد در این رابطه نقشی ندارد به همین دلیل حضور نیافتن برخی انتشارات، ناشی از عدم دعوت ارشاد از آنها نیست بلکه این دسته از انتشاراتی ها یا خودشان ثبت نام نکرده اند و حضور پیدا نمی کنند و یا اینکه حاضر به اعمال تخفیف 20 درصدی نمی شونددر عین حال ممکن است برخی انتشاراتی ها به دلیل انجام تخلف در دوره های قبل، از حضور در این دوره محروم شده باشند.

نداف بیشترین میزان خرید کتاب را به ترتیب مربوط به کتابهای دانشگاهی، کمک درسی، عمومی، مذهبی و کودکان عنوان کرد.