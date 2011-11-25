کتابهای "پنجره هشتم" و"انعکاس آفتاب" در شیراز رونمایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم سعیدی راد شاعر و نویسنده دفاع مقدس که از سالهای آخر جنگ تحمیلی به ادبیات دفاع مقدس روی آورده است، گفت: کتابهای انعکاس آفتاب شامل قطعات ادبی شاعران کشور با موضوع مهدویت و پنجره هشتم شامل قطعات شاعران در رابطه با امام رضا (ع) است که برای نخستین بار در این نمایشگاه از ان رونمایی شد.

وی افزود: بسیاری از شعار هایی که در آغاز جنگ تحمیلی ساخته می شد به دلیل فراگیری تبدیل به اشعاری خاطره انگیز شد و در حقیقت شعر دفاع مقدس شعر بالنده ای است که از فراز و نشیبهای زیادی عبور کرده و امروز از شعار به شعر رسیده است.

این شاعر دفاع مقدس اضافه کرد: امروز تمام جامعه ادبی با ادبیات دفاع مقدس درگیر شدند به گونه ای که در سالهای اخیر بسیاری از شعرای جوان از این اشعار بهره می برند.

سعیدی راد ادامه داد: در بسیاری از حوزه های دفاع مقدس شعرا و نویسندگان زن حضور جدی تری نسبت به آقایان دارند.

ویتاکید کرد: ادبیات دفاع مقدس هنوز در بسیاری از زمینه ها وارد نشده و لازم است شاعران تلاش کنند این حوزه های ناشناخته که به طور حتم باعث شناساندن واقعیت جنگ و دفاع مقدس میشود بیشتر تلاش کنند.

وی اظهار داشت: یکی از حلقه هایی که باعث می شود ارتباط ادبیات دفاع مقدس با نسل جوان بیشتر شود ورود طنز به این حوزه است که امیدوارم بیشتر به آن پرداخته شود.

کتابهای "شعر من راضیم به این همه دوری"، "ساعت به وقت دلتنگی"، "بعد از باران" و "کتابهای زخمهای خورشید" و "بربلندای عشق" از جمله آثار با موضوع جنگ است که از این نویسنده منتشر شده است.