به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی در دومین روز از همایش بزرگ فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در پانل تخصصی بانک و بیمه از تدوین برنامه زمانی برای راه اندازی بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نوسانات ارزی خبرداد و افزود: این بازار می تواند در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین برنامه توسعه و ارتقای نظام مالی در وزارت اقتصاد خبرداد و عنوان کرد: یکی از کارکردهای مهم بانکها و بیمه ها سرمایه گذاری است.

وی بهره گیری از قراردادهای مشارکت خصوصی و عمومی را از راهکارهای افزایش جذب سرمایه های خارجی دانست و افزود: بازار سرمایه برای جذب سرمایه های خارجی براساس سیاست های کلان اقتصادی اهمیت دارد.

عظیمی توسعه تعاملات بین المللی، تسهیل تجارت خارجی، افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش سرمایه بانکها، توسعه بازار بیمه کشور و غیره را از برنامه های دولت برای بهبود نظام تامین مالی دانست.