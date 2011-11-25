ادامه اعتراضات مردم علیه دیکتاتور / مخالفت با طرح آمریکایی سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از ادامه اعتراضات در یمن ضد رژیم عبدالله صالح با وجود امضای طرح شورای همکاری از سوی دیکتاتور و احزاب مخالف در ریاض برای انتقال قدرت خبر داده است.



مردم یمن تاکید می کنند طرح شورای همکاری که در اصل یک طرحی آمریکایی سعودی است، نه تنها خواسته های مشروع آنها را مد نظر قرار نداده، بلکه به دیکتاتوری که مرتکب قتل هزاران یمنی تا کنون شده است، مصونیت بخشیده است.



تظاهرات کنندگان بار دیگر احزاب مخالف را به سبب سازش با عبدالله صالح و نادیده گرفتن خون انقلابیونی که بر زمین ریخته شده، خیانتکار خواندند.

اگر چه امضای طرح شورای همکاری از سوی عبدالله صالح با استقبال منطقه ای و بین المللی روبرو شده است، اما این طرح با مخالفت قاطع مردم یمن روبرو شده است که برگزاری تظاهرات گسترده آنها در روز گذشته و امروز آن را تایید می کند.

خاطر نشان می شود دیکتاتور یمن روز چهارشنبه دوم آذر در کاخ ملک عبدالله پادشاه عربستان در حضور احزاب مخالف و مقامات شورای همکاری خلیج فارس، طرح این شورا برای واگذاری اختیارات به معاون خود واگذار کرد، اعضای شورای همکاری به رهبری عربستان در طرح خود با نادیده گرفتن جنایات عبدالله صالح، به وی مصونیت داده اند که با مخالفت گسترده مردم یمن روبرو شده است.اگر چه امضای طرح شورای همکاری از سوی عبدالله صالح با استقبال منطقه ای و بین المللی روبرو شده است، اما این طرح با مخالفت قاطع مردم یمن روبرو شده است که برگزاری تظاهرات گسترده آنها در روز گذشته و امروز آن را تایید می کند.

دیکتاتور یمن که انتظار می رفت با امضای طرح شورای همکاری حداقل به نیروهای سرکوبگر خود دستور دهد به کشتار مردم معترض پایان دهند، اما روز گذشته هوادارانش به طرز وحشتناکی به تظاهرات کنندگان در صنعا حمله شدند که بر اثر آن پنج نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند.



تظاهرات کنندگان در حالی که بر ضد عبدالله صالح شعار می دادند و بر ضرورت محاکمه وی تاکید می کردند، ناگهان با حمله اوباش مسلح وابسته به عبدالله صالح روبرو شدند، اوباش مسلح مستقیما به سوی معترضان شلیک می کردند.