به گزارش خبرنگار مهر، گروه سازنده این فیلم از چهارشنبه شب دوم آذر ماه در مسجدی قدیمی در جنوب تهران مستقر شده‌اند و در این لوکیشن محمدرضا شریفی‌نیا در یکی از نقش‌های اصلی فیلم مقابل دوربین رفته است.

شریفی‌نیا علاوه بر بازی در "خودزنی"، مسئولیت انتخاب بازیگران این فیلم را نیز به عهده دارد و تا دو روز آینده بازی وی در این فیلم به پایان می‌رسد. این کار از معدود فیلم‌های تولید شده در گونه اجتماعی در سال 1390 است که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود. احمد کاوری کارگردان و نویسنده و اردشیر ایران نژاد تهیه کننده "خود زنی" هستند.

فیلمبرداری این فیلم از 25 مهرماه در سینما آسمان آبی آغاز شده و تاکنون بیش از 70 درصد از فیلمبرداری آن انجام شده است. امین حیایی، لعیا زنگنه، محمد رضا شریفی نیا، نادر سلیمانی، نیما شاهرخ شاهی، سینا رازانی، امیر غفارمنش، تینا آخوند تبار، امیر یل ارجمند، حسام حمیدی و امیر دلاوری بازیگران این فیلم هستند.

احمد کاوری در نخستین فیلم سینمایی مستقل خود، قصه مردی به نام کیانوش را روایت می‌کند که پس از آزادی از زندان به دنبال یافتن همسر سابق و فرزندش می‌رود. او در این مسیر با مشکلات و خطرهایی رو به رو می‌شود.

عوامل تولید "وزنی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری:محمد تقی پاکسیما، طراح صحتع و لباس:داریوش پیرو، مدیربرنامه ریزی و دستیار کارگردان:کامبیر دارابی، طراح چهره پردازی:بابک شعاعی، صدابردار:حسن زاده و مدیر تولید: طاهر امانی."خودزنی" همزمان با فیلم برداری توسط حسن ایوبی تدوین می شود.

