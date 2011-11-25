هفته هشتم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس لغو شد

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تضمیم کمیته برگزاری و به علت بارش برف و باران و نامساعد بودن شرایط جوی و پیست مجموعه سوارکاری گنبد، هفته هشتم کورس پاییزه 90 لغو شد.

وی اظهار داشت: در این هفته 54 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتتهای هزار، 1500 و 1600 متر طول ثبت نام شده بودند.



وی عنوان کرد: برای هفته هشتم کورس اسبدوانی گنبد کاووس بیش از 190 میلیون ریال جایزه در نظر گرفته شده بود.



ایگدری بیان داشت: این هفته از رقابت ها که قرار بود عصر جمعه برگزار شود به هفته بعد موکول شد.



هوای مناطق مختلف گلستان از جمله گنبد در روز جمعه همراه با بارش برف و باران است.