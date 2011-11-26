اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این نکته که هنوز ابلاغیه جدید اداره کتاب وزارت ارشاد در مورد کتاب‌های مشروطی به انتشارات متبوعش نرسیده است، گفت: پیش از این هرگونه بخشنامه در مورد روند بررسی کتاب، به ناشران ابلاغ می‌شد، ولی تا این لحظه ابلاغیه جدید وزارت ارشاد دست کم به دست ما نرسیده است.

وی افزود: کتاب‌هایی را که ما برای اخذ پروانه نشر به ارشاد می‌فرستیم، کماکان طبق قانون قبلی به آنها رسیدگی می‌شود. مثلاً وقتی بررس می‌گوید پاراگراف ششم از صفحه 189 فلان کتاب حذف شود، ما هم حذف می‌کنیم و اصولاً اتفاق دیگری غیر از این نمی‌افتد.

مدیر انتشارات «کتاب پارسه» اضافه کرد: البته ما قبلاً برای اینگونه موارد با اداره کتاب نامه‌نگاری می‌کردیم، ولی چون این مکاتبات فایده‌ای نداشته، اخیراً این کار را هم نمی‌کنیم.

حسن‌زاده در عین حال با مثبت ارزیابی کردن اقدام اداره کتاب در دادن مجوز به کتاب‌های مشروطی منوط رفع موارد اصلاحی آنها از سوی ناشر گفت: وقتی بررس یک کتاب، ایرادهایی به آن بگیرد، معمولاً 2 تا 3 ماه طول می‌کشد که این ایرادها از طرف پدیدآورنده و ناشر برطرف و در نهایت مجوز آن صادر شود.

وی ادامه داد: بدیهی است وقتی به کتابی مشروطی مجوز داده شود، ناشر و پدیدآورنده سعی خواهند کرد در اولین فرصت آن را برطرف کنند و می‌توان گفت این فاصله 2 تا 3 ماه از بین می‌رود.

مدیر انتشارات «کتاب پارسه» در عین حال بر لزوم تداوم این بخشنامه تاکید کرد و گفت: امیدوارم این ابلاغیه نوید یک سیاست منعطف و خوب در وزارت ارشاد باشد، ولی اگر تداوم نداشته باشد، دوباره به چرخه سابق برمی‌گردیم.

حسن‌زاده که انتشارات متبوعش در حوزه‌های ادبیات ایران و جهان، دین و فلسفه، روانشناسی و مدیریت و بازآفرینی قصه‌های کهن ایرانی فعالیت می‌کند، در پاسخ به این سئوال که «کدام دسته از کتاب‌های شما با تاخیر بیشتر و با موارد اصلاحی بیشتری مجوز نشر می‌گیرند؟» گفت: ادبیات داستانی. معمولاً مدت بررسی این قبیل کتاب‌ها در وزارت ارشاد طولانی‌تر است.

اخیراً بهمن دری و محمد اللهیاری معاون فرهنگی وزارت ارشاد و مدیراداره کتاب این وزارتخانه از ابلاغیه‌ای به ناشران خبر داده‌اند که حسب آن تمام کتاب‌هایی که بنا به رای بررس‌ها در پاره‌ای از موارد نیاز به اصلاح دارند، می‌توانند مجوز آنی نشر را دریافت کنند؛ منوط به اینکه ناشر پیش از چاپ کتاب نسبت به رفع این موارد اقدام کند. در غیر این صورت کتاب‌های اصلاحی اعلام وصول نمی‌شوند و امکان توزیع نخواهند داشت.