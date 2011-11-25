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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

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خط لوله انتقال گاز مصر به فلسطین اشغالی منفجر شد

خط لوله انتقال گاز مصر به فلسطین اشغالی منفجر شد

منابع خبری دقایقی پیش از انفجار خط لوله انتقال گاز مصر برای رژیم صهیونیستی برای هشتمین بار پس از سقوط رژیم مبارک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش از انفجار خط لوله انتقال گاز مصر به فلسطین اشغالی در منطقه العریش خبر داد.

این برای هشتمین بار از زمان سقوط رژیم مبارک است که خط لوله انتقال گاز مصر به فلسطین اشغالی منفجر می شود. تاکنون جزئیات بیشتری از این انفجار منتشر نشده است.

خاطرنشان می شود  مردم مصر همچنان از نحوه روابط قاهره و تل آویو پس از سقوط رژیم مبارک ناراضی بوده و خواستار لغو پیمان کمپ دیوید هستند. مردم اخیرا با تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره و آتش زدن پرچم این رژیم خشم خود را از سیاستهای تجاوزکارانه تل آویو در منطقه ابراز داشتند.

کد مطلب 1468906

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