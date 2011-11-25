محرم رسانه شیعه است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله نورالله طبرسی درخطبه های امروز نماز جمعه ساری اظهار داشت: مردم استان علویان مازندران در ایام عزاداری سالار شهیدان، حضوری باشکوه در مساجد و تکایا داشته باشند.

وی افزود: ائمه جمعه در ایام سوگواری سالار شهیدان نیز مردم را در خطابه با واقعه بزرگ عاشورا بیشتر آشنا کنند.

طبرسی با تاکید بر عدم استفاده مومنان از عزاداریهای آمیخته با خرافه، قمه زنی و علامت در ایام سوگواری سالار شهیدان، تصریح کرد: مداحان در مراسم عزاداری، بیان درستی از وقایع محرم و صفر برای مردم داشته باشند.

طبرسی با اعلام اینکه عفاف و حجاب را باید در دانشگاهها و آموزش و پرورش تبلیغ و ترویج کنیم تصریح کرد: با وجود انقلاب شکوهمند اسلامی مردم جامعه نباید به دنبال ضد ارزش ها بروند بلکه باید عفاف و حجاب را در تمام مراحل زندگی خود به کارگیرند.

وی با بیان اینکه بیکاری درجامعه اسلامی جوانان را به انحرافات اخلاقی و اعتیاد سوق می دهد، افزود: تمام مسئولان، روحانیت و بسیجیان باید زمینه اشتغال را برای جوانان این مرز و بوم فراهم کنند.

طبرسی با تبریک هفته بسیج به تشکیل این نهاد انقلابی در سال 58 به فرمان معمابر کبیر انقلاب اشاره کرد و افزود: بیسج بازوی این انقلاب در تمام عرصه های جنگ نرم و سخت و هشت سال دفاع مقدس بوده است.

وی با اعلام اینکه کشوری که بسیج داشته باشد در هیچ زمانی شکست متوجه آن نخواهد شد،افزود: بسیجیان، گروهک منافق پژاک را نابود کردند و سرمایه بزرگ این نظام و مملکت اسلامی هستند.

طبرسی، واردات 400 تن مرکبات خارجی به داخل کشور در فصل برداشت این محصول را کاری ناشایست و لطمه بزرگ به کشاورزان و باغداران مرکبات کشور اعلام کرد.

وی با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر درپیش بودن سفر رئیس جمهور به مازندران، خواستار پیگیری مصوبات دوره قبل سفر دولت به استان شد.

وی افزود: مسئولان معضلات و مشکلات شهرهای استان را اعلام و بودجه مناسب برای رفع خرابی درخواست کنند.