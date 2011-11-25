عرضه یک "سوپر تراشه وای- فای" در ابعاد یک سکه

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه اوزاکا و شرکت الکترونیکی Rohm با برداشتن یک خیز بلند در توسعه فناوریهای بی سیم، یک "سوپر تراشه وای- فای" را ارائه کردند که می تواند با سرعت 1.5 گیگابیت برثانیه اطلاعات را به روش بی سیم انتقال دهد.

سرعت انتقال اطلاعات از طریق این سوپر وای- فای در آینده ای نزدیک می تواند به 30 گیگابیت بر ثانیه برسد.

این تراشه شگفت انگیز می تواند بر روی امواج الکترومغناطیسی در دامنه 300 گیگاهرتز تا 3 تراهرتز عمل کند. تشعشات این دامنه که طول موج آنها بین 100 میکرومتر تا 1 میلیمتر است همانند میکرو امواج قادرند از بسیاری از موادی که هادی جریان الکتریسیته نیستند عبور کنند.

ماژولهای "وای- فای" که این شرکت ژاپنی به عنوان نمونه آزمایشی عرضه کرده است 2 سانتیمتر طول و 1 سانتیمتر ارتفاع دارند و بر روی آنها یک میکرو آنتن قرار گرفته است.

براساس گزارش تام هاردور گاید، ویژگی مهم این ماژول "وای- فای" در این است که هزینه ساخت آن بسیار پایین و تنها در حدود 97 سنت یورو است.