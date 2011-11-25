فعالیت غیر ایرانیان در بیمه مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار مهر رحیم مصدق در دومین روز از همایش بزرگ فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در پانل تخصصی بانک و بیمه، حق بیمه تولیدی سال گذشته کشور را حدود 6 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.5 درصد است.

معاون نظارت بیمه مرکزی ایران تعداد شرکتهای بیمه در کشور را 23 شرکت ذکر و بیان کرد: ایران هجدهمین قدرت اقتصادی دنیا است، اما در صنعت بیمه جایگاه چهل و ششم را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه غیر ایرانیان می توانند در شرکتهای بیمه در مناطق آزاد فعالیت کنند، افزود: فعالیت اشخاص غیرایرانی در شرکتهای بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری و صنعتی بدون محدودیت امکانپذیر است.

مصدق با اعلام اینکه امکان سهامدار شدن غیر ایرانی ها در شرکت های بیمه فعال در سرزمین اصلی فراهم شده است، از افزایش رقابت پذیری مقررات بیمه در کشور خبرداد.

معاون نظارت بیمه مرکزی ایران به حذف نظام تعرفه ای در کشور به منظور ایجاد یک فضای رقابتی و تعیین حق بیمه توسط بیمه ای بر اساس شرایط بازار اشاره کرد و گفت: توسعه بیمه های اعتبار، زندگی و کشاورزی از برنامه های بیمه مرکزی است.