راه اندازی بانک اطلاعاتی کارآموزان فنی و حرفه ای/ اطلاعات 800 هزار نفر ثبت شد

کوروش پرند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این بانک اطلاعاتی با هدف جمع آوری اطلاعات کارورزان فنی و حرفه ای راه اندازی شده، افزود: هر سه ماه یکبار دفترچه ثبت نام آموزش به تفکیک استانها توزیع می شود که تا کنون بیش از 800 هزار کارآموز اطلاعات خود را وارد پرتال کرده اند.

وی با اشاره به وجود سه هزار رشته استاندار در حوزه فنی و حرفه ای و فعال بودن هزار و 500 رشته، بیان داشت: هم اکنون این دیدگاه در جامعه وجود دارد که هر آموزش فنی و حرفه ای باید منجر به اشتغال شود و این در حالی است که ارتقای سطح بهره وری نیروی شاغل از اهداف اصلی آموزشهای فنی و حرفه ای است.

63 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی در سطح کشور فعال است

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور با اشاره به فعال بودن 63 مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی فنی و حرفه ای، اظهار داشت: 180 رشته مختلف تحصیلی به بیش از پنج هزار دانشجو ارائه شده است.

پرند در خصوص تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه ای نیز ادامه داد: در این راستا 580 مرکز ثابت و 15 هزار آموزشگاه بخش خصوصی به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای برای متقاضیان می پردازند.

وی درباره رشته‌های جدید آموزشی در سازمان فنی و حرفه‌ای نیز افزود: در نظام احراز اشتغال قسمتی با نام طبقه بندی حرفه‌ای و شناسایی مشاغل جدید به وجود آمده که دستاوردهای آن نیز تا سه ماه آینده اعلام می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه ساعت استانداردهای آموزشی در ایران نسبت به سایر کشورها کمتر نیست، اظهار داشت: تمامی این ساعات را با دیگر کشورها هماهنگ کرده و اگر چه بعضی از مدارک بین‌المللی نیست ولی از طریق راه اندازی آموزش‌ های مجازی به دنبال دستیابی به استانداردهای بین المللی و معتبر در تمامی کشورها هستیم.

وی با اشاره به اینکه آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است، اظهارداشت: در راستای اصل 138 قانون اساسی و اجرای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی در امر سیاست گذاری، هدایت، حمایت، اعتبار بخشی و نظارت بر آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای شغلی این آیین نامه به دستگاهها ابلاغ شده است.

پرند بیان داشت: این نظام با اهداف تربیت و افزایش کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استانداردهای شغلی، فرهنگ ارزشی ـ‌ بومی و نیاز بازار کار داخلی و تقاضای بازارهای منطقه ای و بین المللی متناسب با نظام اشتغال کشور و اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد، ذوق، دانش‌، مهارت، فناوری، تخصص، توانایی وکارآفرینی با رویکرد ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای طراحی شده است.