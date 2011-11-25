اقتدار بسیج ایران نشات گرفته از فرهنگ عاشورایی است

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمانی هفته بسیج امسال با ماه محرم، نشان از مکمل بودن بسیج و محرم بوده و می توان نام بسیج را مولود محرم دانست.

وی افزود: بسیج نیرویی کارآمد از دل ملت بوده که با اعتقادات راسخ و محکم از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع می‌ کند و در این راه سر از پا نمی‌شناسد

فرماندار آمل ادامه داد: بسیجیان در طول هشت سال دفاع مقدس با ایثار و فداکاری، پوزه استکبار جهانی و جبهه کفر را به خاک مالیدند و سربلندی و عزت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

اکبرزاده تاکید کرد: اگر دلاورمردی و رشادتهای بسیجیان سرافرازنبود امروز نمی‌توانستیم در این فضای امن و آرام با آرامش زندگی کنیم.

وی فرهنگ سازی و حضور جوانان در صحنه های مختلف و ارتباط نسل بسیجی میان جوانان امروز جامعه و بسیجیان دوران جبهه را خواستار شد.

فرماندار آمل، فضای استقلال طلبی و آزادی خواهی در منطقه را ناشی از انقلاب اسلامیی ایران و هوشیاری بسیجی گونه مردم و تبعیت ازفرامین رهبری نظام بیان کرد و گفت: جهاد و ایمان دو مولفه اصلی در بسیج بوده که سبب افزایش قدرت درونی در بسیج ایران اسلامی می شود.

اکبرزاده، بر قدرشناسی وارج گذاری به مقام بسیج و یادآوری شهدای دوران پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تاکید کرد و افزود: بسیج سبب پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی و خنثی کننده توطئه های شوم دشمنان علیه نظام است.