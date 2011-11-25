به گزارش خبرگزاری مهر، ناصح با بیان اینکه پیش از این، در یک نوبت، دوره تربیت داور از سوی معاونت فرهنگی‌ تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شده است، اظهار داشت: دومین دوره تربیت داور مسابقات قرآن کریم از سوی این مرکز از 9 تا 11 آذرماه در قم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شرکت طلاب مدارس علمیه در مسابقات قرآنی متمرکز که از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود و همچنین مسابقات قرآنی استانی ادامه داد: این امر پرورش داوران قرآنی را در میان بانوان استاد حوزه‌های علمیه خواهران، ضروری ساخته است.

مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران مباحث این دوره را شامل وقف و ابتدا، حسن حفظ و تجوید دانست و با بیان اینکه شرکت‌کنندگان در این دوره به منظور دریافت گواهی‌نامه پایانی، لازم است در ارزیابی نهایی نیز شرکت کنند، محل برگزاری این دوره را اردوگاه فاطمه الزهرا (س) وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ذکر کرد.

ناصح با اشاره به اینکه اساتید متقاضی شرکت در دوره تربیت داور مسابقات قرآن کریم از سوی مدارس علمیه خواهران کشور به معاونت فرهنگی‌تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران معرفی می‌شوند، یادآور شد: به منظور استفاده بهتر از این دوره، شرکت‌کنندگان لازم است کتاب حلیه المتقین (2) یا روش تدریس روخوانی و تجوید قرآن را همراه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در دوره نخست تربیت داور مسابقات قرآن کریم 90 نفر شرکت داشتند که از این میان 34 نفر در رشته ترتیل، 33 نفر در رشته وقف و ابتدا و 50 نفر در رشته حسن حفظ امتیاز قبولی را کسب کردند و 32 نفر به صورت کامل موفق به اخذ گواهی‌نامه پایان دوره شدند.