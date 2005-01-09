پاول : با تشكيل دولت منتخب مردمي و تشكيل ارتش ، ماموريت ما در عراق تكميل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا امروز يكشنبه اذعان كرد كه نسبت به آينده عراق نگران است .



اما وي تاكيد كرد: كشورش مي تواند چنين تلقي كند كه ماموريتش به هنگام روي كار آمدن دولت منتخب ملت عراق وتشكيل نيروهاي امنيتي اين كشور تكميل شده است .



پاول درباره اين سوال كه آيا از اين نمي ترسد كه انتخابات به افزايش مناقشه ودرگيري ها در عراق منجر شود، گفت : به اعتقاد من همه ما درباره حوادث پس از انتخابات نگران هستيم اما برگزاري انتخابات يك گام ضروري بعدي است.



وزير امور خارجه آمريكا تاكيد كرد: انتخابات 30 ژانويه منجر به پايان اعمال خشونت آميز يا پايان شكاف ها واختلافات ميان شيعه و سني نخواهد شد اما اين مخاطرات هرگز منجر به تعويق انتخابات نخواهد شد .



وي كه با برنامه "اين هفته " شبكه خبري " اي بي سي" گفتگو مي كرد، افزود: بايد در جهتي كه ملت عراق بتواند شيوه خود را براي حكومت در كشورش انتخاب كند حركت كنيم جايگزين برگزار نشدن انتخابات چيست؟ آيا چيزي جز تداوم با حكومت منصوب چيز ديگري است؟ ما نياز به اين انتخابات داريم .



پاول احتمال افزايش خشونت به علت احساس اهل تسنن به اينكه آنها از انتخابات دور هستند را تكذيب كرد و گفت : نبايد بر اساس حوادثي كه هنوز روي نداده است پيشگويي كنيم روز 30 ژانويه خواهيم ديد كه آيا اهل تسنن احساس رضايت خواهند كرد زيرا به آنها فرصت كافي براي مشاركت داده شده است .



هنگامي كه از پاول درباره معني تحقق موفقيت در عراق سوال شد پاول گفت: اين مساله به معناي تشكيل حكومت منتخب است كه از همه طيف هاي عراقي تشكيل شده باشد تشكيل نيروهاي امنيتي عراق كه قادر به حمايت از كشور از مردان مسلح و نيروهاي خارجي باشد اگر اين دو موضوع را عملي كرديم آنگاه ماموريت خود را انجام داده ايم .



پاول امروز در مراسم امضاي توافقنامه صلح سودان ميان دولت اين كشور و شورشيان جنوب موسوم به جنبش خلق براي آزادي سودان كه به 21 سال كشمكش و جنگ داخلي در اين منطقه پايان مي دهد، شركت كرد.



