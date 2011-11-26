به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تامین نیروی هیئت علمی و متخصصان مورد نیاز مراکز آموزش عالی و پژوهشی و سایر دستگاه های اجرایی کشور در سال 1391، بورس تحصیلی وزارت علوم و سایر وزارتخانه ها ویژه دوره دکتری تخصصی خارج از کشور به واجدین شرایط اعطا می شود.

متقاضیان می توانند تا 15 آذرماه به سایت اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی http://iranscholarship.msrt.ir مراجعه و ثبت نام کنند.