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۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۵

ثبت‌نام ایثارگران برای بورس دکتری تخصصی خارج/ 15 آذر آخرین مهلت ثبت‌نام

ثبت‌نام ایثارگران برای بورس دکتری تخصصی خارج/ 15 آذر آخرین مهلت ثبت‌نام

بورس تحصیلی دوره دکتری تخصصی خارج از کشور از سوی وزارت علوم به کارمندان شاهد و ایثارگر دانشگاهها اعطا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تامین نیروی هیئت علمی و متخصصان مورد نیاز مراکز آموزش عالی و پژوهشی و سایر دستگاه های اجرایی کشور در سال 1391، بورس تحصیلی وزارت علوم و سایر وزارتخانه ها ویژه دوره دکتری تخصصی خارج از کشور به واجدین شرایط اعطا می شود.

متقاضیان می توانند تا 15 آذرماه به سایت اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی http://iranscholarship.msrt.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

کد مطلب 1468920

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