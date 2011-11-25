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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

محور هراز مسدود شد

محور هراز مسدود شد

ساری - خبرگزاری مهر: محور هراز به دلیل بارش شدید برف و کولاک و عدم دید کافی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محور هراز از پیش از ظهر جمعه به دلیل بارش شدید برف و کولاک و عدم دید کافی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

در این مدت تردد وسایل نقلیه از سایر محورهای شمالی نظیر سوادکوه و کندوان انجام می شود.

مرکز کنترل  راههای مازندران با تلفن 2222320 با پیش شماره 0151 به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی خواهد بود.
 
به گزارش مهر، هم اکنون وضعیت جوی مناطق کوهستانی مازندران برف پراکده و بارش شدید باران، مناطق پست و دشت نیز با بارشهای پراکنده باران و لغزنده است.
 
بارش برف در مناطقی از هزار جریب نکا، سه هزار و دو هزار تنکابن، کلارآباد چالوس، چهاردانگه ساری بین 30 سانتی متر تا یک متر گزارش شده است.
 
مازندران از طریق محورهای مواصلاتی هراز، سوادکوه و کندوان با سایر نقاط کشور در ارتباط است.
 
 
کد مطلب 1468921

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