به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نادر عباس نژاد که به مناسبت هفتم آذرماه روز نیروی دریایی به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت، با اشاره به هشت سال جنگ تحمیلی اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش در این سالها مسئولیت حفظ منافع کشور و تأمین امنیتی خطوط مواصلاتی صادرات و واردات کشور و مسدود کردن این خطوط دشمن را برعهده داشت.

وی افزود: نیروی دریایی با حملات غرور آفرین خود توانست خلیج فارس را از لوث وجود دشمن بعثی پاک کند، ۶۷روز پس از آغاز جنگ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی توانست با قدرت تمام، نیروی دریایی رژیم بعث عراق را به طور کامل منهدم کرده و در هفتم آذر در عملیات مروارید با مساحت ۲۰هزار کیلومترمربع، دشمن را به طور کامل از صادرات نفت محروم کرده و سکوهای نفتی البکر و الامیه را منهدم کند.

این مسئول تصریح کرد: پیش از این، کارکنان شرکتهای نفتی عراق در سکوهای البکر و الامیه با اتکا به نیروهای خودی به فعالیت خود ادامه می دادند و این دو اسکله اهمیت بالای اقتصادی برای دشمن داشت و با انهدام آنها خسارات فراوانی به دشمن وارد آمد.

وی ادامه داد: پس از هفتمآذر و در طول جنگ تحمیلی، نیروی دریایی بارها و بارها در جنگ، نیروهای مسلح را یاری داده و نقش عمده ای ایفا کردند، به طوری که در شکست حصر آبادان، حضور فعال نیروی دریایی زبانزد بود.

حجت الاسلام عباس نژاد سپس با تشریح وضعیت کنونی نداجا گفت: امروز نیروی دریایی ارتش در ورای آبهای سرزمینی و در آبهای بین المللی حضور چشمگیر دارد و اقتدار ایران در آبهای بین المللی مثال زدنی است.

وی اضافه کرد: هم اکنون ناوگروههای جمهوری اسلامی در اقیانوس هند که گاه ارتفاع موجهای آن به بیش از ۱۰متر می رسد، با تجهیزات فراوان حضور دارند و اوامر فرمانده کل قوا را به اجرا در می آورند.

معاون بازرسی و ارزیابی مکتبی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در پایان سخنانش، مهمترین دلیل موفقیتهای کسب شده نیروی دریایی ارتش را اتکا به پروردگار و برخورداری از نیروی ایمان و تقوا دانست.