نگرانی غرب و تل آویو از پیامدهای آشتی فتح و حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت: جنبشهای فلسطینی فتح و حماس آشتی خود را اعلام کرده و بار دیگر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس دفتر سیاسی حماس درباره یک برنامه سیاسی مشترک به تفاهم دست یافته اند.

حالا غرب و رژیم صهیونیستی این تلاش مجدد گروهای فلسطینی یرای آشتی را با نگرانی دنبال می کنند و به شکست این مذاکرات امید بسته اند.

زوددویچه در ادامه نوشت: فلسطینیها غلبه بر اختلافات خود را بار دیگر در اولویت کار قرار داده اند. حدود شش ماه پس از بسته شدن یک قرار داد آشتی بین این دو گروه فلسطینی که البته تا امروز اجرایی نشده است مجددا در قاهره ابومازن و خالد مشعل خود را موظف به در پیش گرفتن یک برنامه سیاسی مشترک کردند.

این دو مقام فلسطینی بعد از دیدار دو ساعته در قاهره از یک شراکت جدید سخن به میان آوردند. محمود عباس(ابومازن) نیز خاطر نشان کرد که دیگر هیچ فاصله ای بین ما وجود ندارد. البته نتیجه دقیق این دیدار مشخص نشد و در مذاکرات بعدی قرار است زمینه برای تشکیل یک حکومت انتقالی و انتخابات در ماه می آینده آماده شود.

تلاش گروههای فلسطینی البته از طرف رژیم صهیونیستی و غرب با نگرانی دنبال می شود چرا که غربیها یک تقسیم قدرت با حماس را به عنوان مانعی بزرگ برای روند سازش بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی ارزیابی می کنند.

اما با وجود نگرانیهای غرب، گروههای فلسطینی در حال حاضر علاقه دارند تا بر شکافها و اختلافات ایجاد شده بین خودشان غلبه کنند. جدایی دو گروه فلسطینی و حکومت حماس در نوار غزه و فتح در کرانه باختری مسئله ای است که از طرف تمام فلسطینیها رد می شود.

در این مطلب آمده است : این طور به نظر می رسد که از نظر محمود عباس(ابومازن)، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در حال حاضر گفتگو با حماس تنها امکان برای حرکت رو به جلو است. از یک طرف برگشت بر سر میز مذاکره با اسرائیل با توجه به تداوم روند شهرک سازی از طرف این رژیم غیر ممکن است. از طرف دیگر تا به حال تمام تلاشهای ابومازن برای پذیرفته شدن یک حکومت مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد با شکست روبرو شده است. پس در واقع آشتی با حماس تنها راه عاقلانه باقی مانده برای تشکیلات خودگردان به نظر می رسد.

زوددویچه در ادامه نوشت : جنبش مقاومت حماس بعد از اینکه در اواسط اکتبر گذشته موفق شد توافقی در زمینه تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی انجام داده و بیش از هزار اسیر فلسطینی را در مقابل یک اسیر اسرائیلی آزاد کند قدرتمند تر شد. اتحاد با جنبش فتح در چنین شرایطی می تواند به قدرت بیشتر این گروه در کرانه باختری هم بینجامد و انزوای بین المللی این گروه فلسطینی را از بین ببرد.

زوددویچه در بخش دیگری از این تحلیل نوشت: رژیم صهیونیستی، ابومازن را در صورت توافق و هماهنگی با حماس تهدید به اقدامات تنبیهی و تاکید کرده است که فتح نمی تواند همزمان هم یک شریک مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی باشد و هم متحد حماس.