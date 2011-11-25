ثبات مدیریت موجب رشد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در محل مسجدالنبی برگزارشد اظهارداشت: ماه محرم سازنده ترین رویداد تاریخ اسلام است و حق و باطل را به معنای واقعی مشخص کرده است.

وی افزود: این حادثه امکان تشخیص حق و باطل را برای مردم فراهم کرد و درس عبرتی از تاریخ است که چهره زشت باطل از چهره زیبای حق و عدالت تمیز داده شد.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: قیام عاشورا در تثبیت جایگاه امامت توانست چهره نورانی امام حسین(ع) را به گونه ای ترسیم کند که پس از 1400 سال همچنان فراروی انسانها نورافشانی کرده و مسیر درست را به بندگان نشان می دهد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد یادآورشد: حادثه عاشورا و کربلا تعیین کننده جایگاه رفیع امامت و عبرت آموز کسانی است که در شناخت حق و باطل با مشکل مواجهند.

بسیجیان، سلحشوران تابع رهبری

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بسیجیان مردان سلحشوری هستند که نایب امام را در فقاهت، دیانت، بصیرت به درستی شناختند و ایشان را امام و مقتدای خود قرار دادند و در شناخت خود ثابت قدم ایستاده اند در تبعیت از ولی فقیه سرآمد هستند.

وی افزود: بسیج در هشت سال دفاع مقدس هم حماسه آفرید و با ایستادگی سرافرازانه در مقابل استکبار جهانی موجب عزت و افتخار نظام اسلامی شد.

ابوترابی فرد یادآورشد: امروز خوشبختانه بسیج از اقتدار بالایی در سطح جهان برخوردار شده و در مقابله با همه توطئه ها با بصیرت و هوشیاری توانسته ضمن خنثی کردن نقشه های دشمنان، منافع نامشروع استکبار را در خاور میانه هم با خطر مواجه کند و آنها را مورد هدف قرار دهد.

انتقاد از تغییر استاندار قزوین

امام جمعه قزوین با انتقاد از تغییر غیرمنتظره استاندار قزوین گفت: همانگونه که نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین از تغییر استاندار راضی نبودند ما هم راضی به این تغییر نبودیم زیرا آقای عجم با کوله باری از تجربه مدیریتی و داشتن تقوی، تعهد و وفاداری به ارزشها و دل باختگی به اصول انقلاب و تبعیت از رهبری در دوران کوتاه مدیریت خود موجب وحدت و انسجام خوبی در استان شده اند.

وی افزود: با حضور استاندار قزوین خوشبختانه شاهد ایجاد زیرساختها و عملیاتی شدن بسیاری از اهداف تعیین شده بودیم و تغییر ایشان در این شرایط مناسب نبود.

ابوترابی فرد بیان کرد: استاندار سیستان و بلوچستان هم که قرار است به قزوین بیاید در حوزه جغرافیایی خود خوب عمل کرده و مورد تایید نمایندگان مجلس هست اما وقتی این دو مدیر در استانهای خود موفق عمل کرده اند نباید جابجا می شدند.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: البته در شرایط کنونی برای ایجاد وحدت و انسجام دستگاههای اجرایی همراهی لازم صورت گرفته اما دیدگاه مردم استان را به رئیس جمهور در خصوص این جابجایی منتقل کرده ام.

امام جمعه موقت قزوین تثبیت مدیران موفق را ضروری خواند و گفت: ثبات مدیریتی موجب تسریع در پیشرفت جامعه شده و توسعه را شتاب بیشتری خواهد بخشید و باید از جابجایی های مکرر خودداری کنیم.

خطیب جمعه قزوین همچنین ضمن گرامیداشت یاد آیت الله مدرس در خصوص شهادت سردار حسن تهرانی مقدم مطالبی بیان کرد.