هیئت تجاری اردبیل به روسیه سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل که ریاست این هیئت تجاری را بر عهده دارد، ظهر جمعه در حاشیه اعزام این هیئت در گفتگو با مهر اظهار داشت: بررسی و افزایش مبادلات اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی مهمترین هدف این هیئت است.

محمد عظمایی با بیان اینکه این سفر بر اساس مجوز اخذ شده از سازمان توسعه تجارت ایران انجام می گیرد، افزود: تلاش می کنیم در این سفر برنامه راهبردی تجارت خارجی و مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان را عملی کنیم.

به گفته وی شناخت از بازار کشور فدراتیو روسیه، بازاریابی برای محصولات تولیدی صادراتی، تلاش برای ارتقاء مبادلات اقتصادی و... از دیگر اهدافی است که در این سفر پیگیری خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: شناسایی و نفوذ در بازار، بازارسنجی و آشنایی با سلیقه های مصرفی در روسیه و افزایش سهم صادراتی محصولات کشاورزی ایران به این کشور از دیگر اولویتهای هیئت تجاری اردبیل است.

وی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی این استان طی سالهای اخیر ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون صادرات غیرنفتی استان به لحاظ وزن 63 درصد و به لحاظ ارزش 11 درصد افزایش یافته که نشان دهنده ارتقاء سطح اقتصادی منطقه است.

عظمایی تحقق این مهم را به واسطه تلاشهای صورت گرفته در زمینه افزایش روابط با کشورهای همسایه و غیر همسایه دانست و یادآورشد: طی دو سال اخیر هیئتهای تجاری کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی به این استان سفر کرده اند که نتایج خوبی به همراه داشته است.

وی در پایان عنوان کرد: این هیئت تجاری با همکاری اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان ایجاد شده و متشکل از تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی استان اردبیل است.

