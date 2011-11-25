نفرات برگزیده جشنواره فیلم کوتاه و عکس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در مراسم اختتامیه این جشنواره در بخش عکاسی آماتور به ترتیب طیبه آقا حسنی، مژده محمد حسنی و منیژه شیخ رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش فیلم های کوتاه انمیشین، به دلیل وجود فقط یک انمیشین در بخش مسابقه، لوح تقدیر و جایزه نقدی به کاظم عالی به خاطر فیلم ندا اهدا شد.

در بخش فیلم های داستانی، هیئت داوران در این بخش هیچ فیلمی را حائز دریافت بهترین فیلم و بهترین کارگردانی ندانست اما لوح تقدیر و جایزه نقدی به بهزاد عشقی به خاطر دیدگاه پژوهشی و بیان یک فاجعه عظیم طبیعی و منطقه ای و فرزاد براهوئی به خاطر احترام گذاشتن به ساحت فیلم کوتاه اهدا شد.

جایزه بهترین تصویر برداری تندیس جشنواره و جایزه نقدی به رضا پیشه احسان به خاطر فیلم کوتاه داستانی راز نو اهدا شد.

تندیس جشنواره بهترین صدابردار و جایزه نقدی به جواد دهقان به خاطر فیلم کوتاه داستانی هامون عشق اهدا شد.

جواد سلمان نژاد نیز به خاطر فیلم کوتاه داستانی راز نو تندیس جشنواره بهترین تدوین و جایزه نقدی را کسب کرد.

هیئت داوران در بخش بازیگری، لوح تقدیر و جایزه ویژه را به کودک خردسال مهیمن براهویی فیلم کوتاه داستانی ک... اهدا کرد.

مهدی رخشانی تندیس جشنواره و جایزه نقدی بهترین پژوهش و تحقیق به خاطر فیلم کوتاه داستانی آس باد را کسب کرد.

تندیس جشنواره و جایزه نقدی به بهترین تصویر برداری به صادق سوری به خاطر فیلم کوتاه مستند گوات اهدا شد.

هیئت داوران در بخش مسیر تجربه بهترین انمیشین و جایزه نقدی را به هاشم شهرکی به خاطر بیان لطیف و ساده یک پیام انسان در فاصله زمانی بسیار کوتاه اهدا کرد و در همین بخش به رامناز رئیسی نیز لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا شد.

در بخش فیلم مستند به نظر هیئت داوران جایزه نقدی به مرتضی کاویانی به خاطر فیلم خلک و کرته اهدا شد.

در این بخش هیئت داوران لوح تقدیر و جایزه نقدی به مریم رضوانی نیز اهدا کردند.

در بخش داستانی هیئت داوران هیچ فیلمی را در این بخش حائز دریافت بهترین فیلم ندانست اما لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را به فیلم کوتاه داستانی انعکاس به کارگردانی فرزانه کاظمی به خاطر نگاهی نو، تجربه ای جدید، استفاده از ابزار دوربین و به کارگیری درست آن در ارائه یک مفهوم و اندیشه نو اهدا کرد.

در این بخش نیز لوح تقدیر و جایزه نقدی به مهرداد رکن آبادی به خاطر فیلم داستانی فرار از رویا و منیژه شیخ به خاطر فیلم کوتاه داستانی کوک اهدا شد.