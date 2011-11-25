برگزاری آیین طشت گذاری در مسجد جامع خیرآباد ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار و دوستدار اهل بیت(ع) خیرآباد، پیش از ظهر امروز طبق یک سنت دیرپا و معنوی که با حضور خیل عظیم عزاداران حسینی همراه بود، با قرار دادن نمادین یک طشت مسی در جایگاه ویژه‌ای از مسجد خیرآباد، به یاد شهیدان تشنه لب کربلا عزاداری کردند.

امام جمعه خیرآباد در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مراسم معنوی آغازگر دوره عزاداری ماه محرم است که توسط هیئتهای مذهبی و امنای مساجد برگزار می ‌شود.

حجت الاسلام جعفر محسن زاده افزود: مراسم طشت گذاری که در اصل یکی از آداب رسوم ها مردم آذری زبان کشور در آستانه ماه محرم است، برای دومین سال متوالی به صورت رسمی در خیرآباد اجرا می شود که در این روز، عاشقان سرور و سالار شهیدان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، با مدیحه ‌سرایی به زبان آذری و حمل پرچمهای سبز رنگی به عنوان نماد پرچم قافله کربلا به استقبال ماه محرم می ‌روند.

وی تأکید کرد: امروز در مراسم طشت گذاری که به نوعی اعلام عزاست، علاوه بر ورود طشت، طبق هماهنگیهای انجام شده با حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع)، پرچم نصب شده بر روی حرم مطهر آن حضرت نیز وارد مسجد جامع خیرآباد شد.