عزاداران حسینی سوژه به دست وهابیون ندهند/ لزوم حفظ حرمت مجالس امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: برخی هیئت ‌های مذهبی حرکاتی در مراسم عزاداری خود انجام می ‌دهند که اسلام نیز آنها را رد می کند و وهابیون آنها را سی دی می‌ کنند و در نقاط مرزی و مناطقی که اهل سنت زندگی می‌ کنند به مردم نشان می ‌دهند و آنها را تشویق به کشتار شیعیان می‌کنند.

وی تاکید کرد: مردم، مداحان و همه اقشار حرمت مجالس عزاداری را حفظ کنند و هدف اصلی امام حسین (ع) از قیام عاشورا را فراموش نکنند.

ناصری عنوان کرد: مردم با عزاداری های شایسته خود علاوه بر حرمت ائمه اطهار (ع)، حرمت شیعه را نیز حفظ کنند و با حرکتها و اعمال خرافی سوژه به دست دشمنان ندهند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم گزینش اشعار مستند و فاخر توسط مداحان اظهار داشت: برخی مداحان گاهی برای اینکه مردم گریه کنند، حرفها و شعرهایی می‌ گویند که در شأن امام حسین (ع) نیست و اصلا واقعیت ندارد.

وی با بیان اینکه این موارد در یزد کمتر مشاهده شده است، افزود: روسای هیئت‌ های مذهبی یزد مراقب باشند تا این قبیل مداحان را وارد هیئت‌ های خود نکنند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما به فراموشی سپرده شده است در حالی که فرهنگ این فرایض مهم دینی نیز باید در جامعه مانند دیگر واجبات نهادینه شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ مردم به گونه ‌ای شده که در مقابل گوشزد کردن اعمال نادرست، واکنش منفی نشان می ‌دهند، افزود: همین رفتارها سبب شده که گناه هر روز در جامعه افزایش پیدا کند.

ناصری تاکید کرد: فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه اصلاح شود و باید اشتباهات یکدیگر را به هم تذکر دهیم و نه تنها در مقابل نهی از منکر دیگران ناراحت نشویم بلکه در صدد اصلاح خود برآییم.

نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: بسیج از برکات انقلاب اسلامی و از اقدامات معجزه‌ آسای امام راحل بود.