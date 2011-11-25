بیداری جوامع اسلامی ریشه در قیام امام حسین(ع) دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری در خطبه های نماز جمعه این هفته ارومیه با اشاره به اینکه امام حسین (ع) با قیام خود درس آزادگی به جهانیان آموخت، ضمن تاکید بر بزرگداشت با شکوه آیین های محرم افزود: امام حسین (ع) با قیام خونین خود درس آزادی و آزادگی را به جهانیان آموخت.

وی با اشاره به اینکه ماه محرم منتسب به امام حسین (ع) است و بر پایی هر چه با شکوهتر آیین های این ماه انسجام و همبستگی بین ملتها را بیشتر و مداوم تر می کند، اظهار داشت: امام حسین (ع) در صحرای کربلا هر چه داشت در طبق اخلاص گذاشت و از تمامی تعلقات دنیوی گذشت تا نام اسلام و مقدسات اسلام همواره پا بر جا و زنده بماند.



امام جمعه موقت ارومیه قیام انسان های در بند در کشورهای مختلف جهان را ناشی از تفکر عاشورایی دانست و بیان داشت: گاندی رهبر آزادیخواه هندوستان، در سخنانی به مردم ستمدیده این کشور تاکید کرده برای رهایی از یوغ ربندگی انگلیسیها قیام و نهضتی همانند امام حسین (ع) و یارانش کنید.



حجت الاسلام فخری ادامه داد: امروزه تمامی مسلمانان به ویژه ملتهای بیدار جوامع اسلامی با تاسی از معارف قرآن و اهل بیت (ع) و الگو پذیری از ندای آزادیخواهی سید و سالار شهیدان به قیام علیه استکبار جهانی برخاسته اند و این بالاترین افتخار برای مسلمانان، پس از گذشت بیش از 1400 سال از قیام امام حسین (ع) است.



وی در بخش دیگری از سخنانش، خود ، مردم را بر رعایت تقوی و خداترسی دعوت کرد و افزود: تقوی ما را از آلودگی به گناه بازداشته و از انحرافات دنیا مصون می دارد و موجبات نجات دنیوی و سعادت اخروی را برایمان فراهم می سازد.