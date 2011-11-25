زمینه توسعه کشاورزی در یزد فراهم است

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دیدار با نماینده فائو در ایران ضمن اشاره به قابلیت های استان یزد و از جمله قابلیت های کشاورزی همچنین مشارکت بالای مردم در طرح های بیابان زدایی و توسعه روستاها از آنان برای مشارکت در استان یزد دعوت به عمل آمد و به این نکته اشاره کردیم که با وجود این قابلیت ها به طور قطع در استان یزد موفق خواهید بود.

نماینده مردم ابرکوه و چهار شهرستان دیگر استان یزد در مجلس افزود: خشکسالی و وجود حوادث غیر مترقبه در این استان لزوم فعالیتهای بیشتر در زمینه طرح های بیابان زدایی را ملموس تر کرده است.

وی عنوان کرد: در این دیدار با اشاره به قابلیتها و شرایط خاص اکولوژیکی استان یزد از این سازمان وابسته به سازمان ملل برای فعالیت در استان یزد دعوت به عمل آمد و مقرر شد که در جلسه ای در سازمان جنگل ها و مراتع کشور، این موضوع با حضور نماینده فائو به بحث گذاشته شود و زمینه سفر کارشناسان فائو به استان یزد فراهم شود.

فرهمند در مورد حضور این سازمان در استان یزد اظهار داشت: برخی از سازمان های مرتبط با سازمان ملل و از جمله فائو با حضور خود و مشارکت دولت ها در طرح های مرتبط با بیابان زدایی، توسعه روستایی و اشتغال در روستاها به فعالیت می پردازند.

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان ‌های بین‌ المللی است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد.

سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ توسط ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد. این سازمان از مرکز فائو و از طریق شبکه جهانی بالغ بر حدود 90 اداره برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیلات و تامین غذای مناسب برای همگان، به کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

هدف این سازمان، بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی است.