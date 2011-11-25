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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

حجت الاسلام رسولی:

بیداری کشورهای اسلامی برگرفته از تفکر بسیجی است

بیداری کشورهای اسلامی برگرفته از تفکر بسیجی است

میاندرود - خبرگزاری مهر: امام جمعه میاندرود، بیداری کشورهای اسلامی را برگرفته از تفکر بسیجی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی رسولی جویباری در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان میاندرود با اشاره به طنین انداز بودن تفکر بسیجی در کشور، اظهار داشت: بیداری کشورهای اسلامی برگرفته از تفکر بسیجی ایرانی است.

وی با اشاره به اهمیت تفکر بسیجی تاکید کرد: با تکیه بر تفکر بسیجی انقلاب خود را آغاز کردیم و با پشتیبانی از این تفکر بود که هشت سال دفاع مقدس را اداره و امروز مملکت با این تفکر پیش می رود.

رسولی گفت: مردم با تکیه بر تفکرعمیق بسیج در مقابل دشمنان، با صلابت و با قدرت ایستاده و ار تهدید و ترور و حمله دشمنان هراسی ندارند.

امام جمعه میاندرود با اشاره به شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس افزود: نماینده ای دلسوز و متعهد است که از حیثیت و اقتدار کشور و از ولایت فقیه دفاع کند.

وی ادامه داد: نماینده انقلابی باید تمام فکرش رضایت خداوند، ملت و ولایت باشد و اگر نماینده ای این شرایط را نداشته باشد هیج ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

رسولی با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین (ع) و آغاز هفته امر به معروف اظهار داشت: امر به معروف برای اصلاح خانواده و جامعه امری همگانی است.

وی با محوری بودن منبر و سخنرانی در مساجد، تکیه ها و حسینیه ها در ایام عزاداری سیدالشهدا افزود: لازم است روحانیون بحث های مورد نیاز مردم و فلسفه قیام عاشورا را بیان کنند تا پیام های این واقعه بزرگ به گوش مردم و جهانیان برسد.

رسولی گفت:عزاداری ثواب بسیار زیادی دارد اما باید از محرمات و منکرات در اقامه عزای امام حسین (ع) دوری کرد.

وی با اشاره به خرافاتی که در عزاداریها رخنه کرده است تصریح کرد: قمه زدن از منکرات یقینی و موجب وهن دین و حرام بوده که باید عزاداران امام حسین (ع) از این اقدام پرهیز کنند.

رسولی ادامه داد: حمل علامت و ایجاد مزاحمت برای دیگران در اسلام حرام بوده و نباید به بهانه محرم وعزاداری این کارها را انجام داد.

امام جمعه میاندرود، آشنایی با قرآن را  بر هر مسلمانی واجب دانست و گفت: آمورش قران در سنین کودکی سبب می شود تا مفاهیم قرآن با گوشت و خون کودک آمیخته و در آینده فرد بسیار موثری شود.

رسولی با انتقاد از موسساتی که در زمینه آموزش قرآن به روش هایی مانند با اشاره و یا خواندن معکوس آیات قرآن فعالیت دارند گفت: این کارها غیرطبیعی بوده که نه تنها فایده ای ندارد بلکه برای کودک مضر است.

وی گفت: انجام این قبیل آموزش ها خسته کننده بوده وهیچ مفهوم قرآنی را به کورک انتقال نمی دهد و صرفا توجه کودک به اشارات مربی و یا به درست خواندن شماره آیات خواهد بود.

کد مطلب 1468939

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