شرایط وخیم دستان سیف الاسلام/ ابتلا به قانقاریا و لزوم قطع انگشتان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه، "آندره موراخوفسکی" پزشک اوکراینی که اخیرا پسر قذافی را مورد معاینه قرار داده تاکید کرد: شرایط دو انگشت دست راست به علت ابتلا به قانقاریا بسیار وخیم است و اگر قطع نشود، اوضاع وی خطرناک خواهد شد.

وی که سه روز پیش از شرایط جسمی سیف الاسلام مطلع شده، گفت : این زخم در حالت خوبی قرار ندارد و باید انگشتان وی قطع شوند. دو انگشت دست راست وی به بیماری قانقاریا دچار شده و بافتهای آن از بین رفته است.

این پزشک اوکراینی تاکید کرد: انگشت میانی دست راست سیف الاسلام به جراحی احتیاج ندارد ولی انگشت شست و اشاره وی کاملا از بین رفته و از آنها چرک بیرون می آید که نیاز فوری به جراحی دارد.

خاطرنشان می شود سیف الاسلام پس از بازداشت با انگشتان بانداژ شده روی صفحات تلویزیون ظاهر شد که اعلام کرد در پی بمباران ناتو به این حال و روز افتاده است.

قانقاریا به‌ معنای‌ بافت‌ مرده‌ است،‌ این بیماری وقتی‌ ایجاد می‌شود که‌ زخم‌ عفونت‌ پیدا کند یا بافت‌ در اثر وارد آمدن‌ آسیب‌ دچار تخریب‌ شود. قانقاریا می‌تواند در هر نقطه‌ای‌ از بدن‌ رخ‌ دهد، اما شایع ‌ترین‌ قسمتها عبارتند از انگشتان‌ پا، پا، و ساق‌ پا، انگشتان‌ دست‌، دست‌، و ساعد دست‌ است. قانقاریا در مراحل‌ اولیه‌ معمولاً با درمان‌ آنتی‌بیوتیکی‌ و جراحی‌ برای‌ برداشتن‌ بافت‌های‌ مرده‌ معالجه‌ می‌شود. اما بدون‌ درمان‌ قانقاریا می‌تواند منجر به‌ عفونت‌ مرگبار شود.

