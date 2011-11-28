تعامل جبهه متحد اصولگرایان با جبهه ایستادگی یک طرفه نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر در اولین همایش سراسری جبهه متحد اصولگرایان که با حضور نمایندگان استانی و عضو جبهه متحد اصولگرایان در تالار الزهرا مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد با بیان اینکه دشمنان به دنبال این هستند تا انتخابات مجلس نهم بی شور و هیجان برگزار شود، گفت: غربی ها می خواهند حتی اگر انتخابات پرشور هم برگزار شد حوادثی مانند فتنه سال 88 را پدید آورند.

وی با اشاره به تاکتیک های جریان فتنه در انتخابات مجلس گفت: گروه خارجی نشین فتنه گران به دنبال تحریم انتخابات هستند اما جریان داخلی آنها معتقدند باید یا در انتخابات شرکت کنند یا اینکه با مهره های سفید وارد میدان شوند تا کرسی های مجلس را به دست آورند.

باهنر افزود: آخرین خبرها حاکی از این است که فعلا این گروه ها تحت عنوان اصلاح طلبی وارد انتخابات نشوند اما از نیروها به صورت انفرادی حمایت کند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین به تاکتیک های جریان انحرافی در انتخابات اشاره کرد و افزود: جریان انحراف به شدت و جدیت در حال انجام اقدامات برای حضور در انتخابات است. آنها تلاش می کنند از طریق نفوذ و قدرت اجرایی به مجلس نیرو بفرستند و یا اگر موفق نشدند اوضاع را متشنج کنند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه اخبار حاکی از ائتلاف جریان های فتنه و انحرافی در برخی حوزه های انتخابیه دارد، گفت: در گذشته نیز برخی تحلیل ها در زمینه همکاری مشترک جریان های فتنه و انحرافی وجود داشت اما رفتارهای اخیر آنها نشان می دهد این تحلیل جدی است و امکان دارد در چند ماه آینده ائتلاف جدی برسند.

وی با بیان اینکه مثال های زیادی در زمینه این ائتلاف وجود دارد، گفت: مدیر مسئول روزنامه ایران که فردی متمایل به جریان انحرافی است در چند روز گذشته مصاحبه ای با روزنامه اصلاح طلب اعتماد انجام داد. با این وجود بر اساس اخبار ما مسئولان این روزنامه مدعی هستند که ما تنها 30 درصد حرف های جوانفکر را منتشر کردیم و 70 درصد حرف های او غیر قابل انتشار بود.

باهنر در ادامه سخنانش با اشاره به یکی از آسیب های انتخابات مجلس گفت: هر انتخاباتی که برگزار می شود نقش و سهم هزینه و پول در نتیجه آن پررنگ تر می شود اما بحمدالله با صحبت هایی که شورای نگهبان به دست اندرکاران در امر انتخابات کرده است عزم و اراده جدی برای مقابله با هزینه ها و اعطای هدیه های بی جا شکل گرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون در تعدادی از حوزه های انتخابیه برخی کاندیداها سرمایه گذاری بالای یک میلیارد تومان انجام داده اند در حالیکه این تعداد هزینه برای اشغال یک کرسی مجلس کار معمولی و عرف نیست و حتما اهدافی در پشت آن وجود دارد.

وی تاکید کرد: ممکن است جریان انحراف به واسطه منابع نامحدود خود بخواهد پول های زیادی هزینه کند اما جدای از آنها که مثل دیگران باید با آن مواجه شد باید مواظب باشیم تا دیگر جریان ها نیز با پول غیر معمول وارد انتخابات نشوند و در صورت ورود با آنها نیز برخورد شود.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه در ستادهای اصولگرایی نباید پول های غیر معمول هزینه شود، گفت: هیئت نظارت و اجرایی انتخابات موظف شده است که با هزینه های بیجا برخورد کند تا جلوی این مفسده که در هر دوره پررنگ تر می شود، گرفته شود.

باهنر در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص راه شناخت مهره های سفید اصلاح طلبان در انتخابات گفت: اصولگرایان در انتخابات باید سیاست تبلیغ نیروهای خود را در پیش بگیرند و افراد خوب و مناسب جذب جبهه انحراف و فتنه نشوند.

وی با بیان اینکه ممکن است شناسایی مهره های سفید در تهران سخت باشد گفت: با این وجود شناسایی فعالان سیاسی در حوزه های انتخابیه سخت نیست. چرا که در شهرستانها افراد گمنام نیستند و می توان آن را به راحتی شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه اصولگرایان در شهرستانها باید به دنبال نیروی صالح و مقبول باشند، گفت: ما باید افرادی‏که دارای کسب رای در شهرستانها هستند انتخاب کنیم تا بتوانیم با حمایت و تبلیغات موجبات پیروزی آنها را فراهم کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص برخی انتقادها نسبت به حضور ساکتین فتنه در شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان گفت: ما از ابتدای شکل گیری این جبهه اختلاف نظری با برخی اصولگرایان داشتیم.

باهنر تصریح کرد: در جلسه ای که در سال 88 با رئیس جمهور داشتیم کمیته ای 3 نفره از جانب ایشان مامور به وحدت اصولگرایان شد که بعدها جامعتین هم به موضوع وارد شدند. در جلسه با رئیس جمهور 2 نظریه مطرح شد عده ای از دوستان معتقد بودند جبهه متحد اصولگرایی باید دنبال خالص ترین افراد ولو اینکه مجموعه محدود شود باشند.

وی ادامه داد: هنگامی که از این دوستان سئوال می کردیم افراد خالص چه کسانی هستند خود و تعدادی از دوستانشان را مطرح می کردند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین افزود: در مقابل دیدگاه دیگری وجود داشت که معتقد بود اصولگرایی تعریف جامع و مانعی دارد و منشور اصولگرایی که مبنای حرکت اصولگرایی است باید در دستور کار همه قرار گیرد.

باهنر تصریح کرد: پیام و شعار جبهه متحد اصولگرایان این است که با حفظ اصول جذب حداکثری و دفع حداقلی وجود داشته باشد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه افرادی که منشور اصولگرایی را قبول دارند در دایره اصولگرایی می دانیم و اینکه سازوکار 8+7 نسبت به 6+5 جامع تر و کامل تر است، گفت: سازوکار 6+5 در انتخابات مجلس هشتم موجب شد تا عده ای از دوستان بیرون بمانند اما امروز با پرچمداری جامعتین و تشکیل جبهه متحد اصولگرایان هیچ گروهی از دایره بیرون نمانده است و امیدواریم افرادی که هنوز هم بحث هایی دارند زودتر به این سازوکار بپیوندند.

باهنر همچنین به جلسات برخی از اعضای جبهه ایستادگی و محسن رضایی با آیت الله مهدوی کنی اشاره کرد و گفت: اعضای جبهه ایستادگی که به نوعی از همفکران آقای محسن رضایی محسوب می شوند جلسه ای با آیت الله مهدوی کنی داشتند و به آنها توضیح داده شد که سازوکار 8+7 بسته شده و دیگر جایی برای افزایش وجود ندارد و بنا شد در سطوح دیگر خدمت عزیزان باشیم و با قبول آنها، در مصاحبه های خود اعلام کردند که از جبهه متحد اصولگرایان حمایت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعامل جبهه متحد اصولگرایان با جبهه ایستادگی یک طرفه نخواهد بود و از سوی ما هم همکاری صورت خواهد گرفت گفت: منوچهر متکی مسئول کمیته تعامل در جبهه متحد اصولگرایان است و قرار است با همه جریان های اصولگرایی مذاکره داشته باشد.

