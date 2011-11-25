  1. استانها
  2. اردبیل
۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

با حضور 1490 داوطلب/

آزمون استخدامی دادگستری استان اردبیل برگزار شد

آزمون استخدامی دادگستری استان اردبیل برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: آزمون استخدامی کادر اداری دادگستری کل استان اردبیل با حضور هزار 495 داوطلب مرد و زن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان اردبیل ظهر جمعه در حاشیه برگزاری این آزمون به خبرنگار مهر اظهار داشت: در این آزمون هزار و 495 داوطلب واجد الشرایط در 13 عنوان شغلی به رقابت پرداختند.

شهرام محمدی اضافه کرد: از این تعداد و پس از طی مراحل قانونی، 48 نفر جذب حوزه های قضایی استان اردبیل خواهند شد.
 
وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون 53 درصد پستهای اداری مصوب دادگستری استان خالی است، افزود: در صورت اخذ مجوزهای لازم، نیازمند جذب نیروهای بیشتر در بخش اداری هستیم.
 
سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان اظهار امیدواری کرد با صدور مجوزهای استخدام، مشکل کمبود نیروی انسانی در دادگستریهای اردبیل برطرف شود.
 
گفتنی است این آزمون از ساعت 8:45 روز جمعه در محل دانشگاه پیام نور اردبیل آغاز و ساعاتی پیش به پایان رسید.
 
کد مطلب 1468942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها