خدمات بسیج به نظام تمام شدنی نیست/مردم به زلزله زدگان ترکیه کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا امین راستی در خطبه های نماز جمعه سنندج با گرامیداشت ایام هفته بسیج اظهار داشت: بسیج نیرویی برخواسته از تفکر بنیانگذار جمهوری اسلامی ا ست که با مشارکت و همراهی مردم شکل گرفت و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی خدمات شایانی را به نظام اسلامی انجام داد.

وی با اشاره به جایگاه بسیج در عرصه های مختلف دفاع از نظام اسلامی یادآور شد: بسیج در جریان هشت سال دفاع مقدس و همراه و همگام با نیروهای نظامی و اقشار مختلف مردم صحنه های زیبایی از ایثار و شهادت را در راستای دفاع از نظام اسلامی به اثبات رساند.

امام جمعه موقت سنندج عنوان کرد: در حالی که دشمنان سعی می کردند بعد از پیروزی کشورمان در هشت سال دفاع مقدس نقش و جایگاه بسیج را کم رنگ کنند ولی بار دیگر این نیروی مردمی و همراه انقلاب با حضور در عرصه های خدمت رسانی و سازندگی منشا تحولات عمده ای در کشور بود.

ماموستا راستی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم مشارکت و کمک های مردم به افراد زلزله زده در کشور ترکیه تاکید کرد و گفت: انتظار می رود که مردم نوع دوست و خیر کردستان همانند دیگر صحنه ها با مشارکت خود به مردم نیازمند و زلزله زده کشور ترکیه کمک کنند.

وی یادآور شد: مردم کشورمان با الهام گرفتن از آموزه های دینی همواره در کمک به همنوع و افراد نیازمند پیشگام بوده اند و انتظار می رود که مردم استان کردستان نیز در این عرصه مشارکت جدی تری داشته باشند.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به لزوم ترویج بیشتر آموزه های دینی در جامعه و نهادینه کردن این مهم اظهار داشت: تزکیه نفس و عملی کردن آموزه های دینی باعث ترویج و گسترش معارف اخلاقی و اسلامی در جامعه می شود و این مهم یکی از نیازهای اصلی عصر حاضر است.

ماموستا راستی در بخش پایانی خطبه های نماز جمعه سنندج به موضوع بیداری اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: بیداری اسلامی در منطقه هیچ ارتباطی با کشورهای غربی ندارد و این بیداری به واقع بیداری اسلامی است و غربی ها نمی توانند آن را به نام خود ثبت کنند.

وی در پایان بیان کرد: امروز به برکت بیداری اسلامی در منطقه شاهد سقوط حاکمان ظالم و دیکتاتور هستیم و مردم کشورهای اسلامی باید از این حرکت در کشورهای مختلف به ویژه مسلمان حمایت کنند.

در ابتدای خطبه های نماز جمعه سنندج سردار محمد حسین رجبی طی سخنانی به جایگاه بسیج در نظام اسلامی اشاره کرد و بر لزوم توجه بیشتر مردم استان کردستان برای مقابله با توطئه ها و دسیسه های مردم تاکید کرد.