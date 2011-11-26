حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در محرم امسال گفت: در آستانه فرارسیدن محرم امسال ، چون سالهای گذشته 1000 همایش پیش بینی شد که این همایشها در استانهای مختلف برگزار و اکنون در حال اتمام است.

وی افزود: این همایشها برای مخاطبهای مختلف و افراد مؤثر در عزاداری شامل مسئولین هیئتهای مذهبی به صورت مستقل در شهرستانهای کشور، مداحان هیئتهای مذهبی، روحانیت به صورت مستقل است که در این همایشها به توضیح برنامه ها و سیاستهای کلی محرم پرداخته می شود.

دیلمقانی اظهار داشت: تعدادی از همایش ها با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هیئتهای مذهبی و نیروی انتظامی در مراکز استانها برگزار شد تا نیروی انتظامی دستورات و سازمان تبلیغات اسلامی نیز برنامه های خود را در این همایشها تبیین کنند.

مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: از دیگر فعالیتهای محرم، فعال شدن ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی است که در تمام استانهای کشور در آستانه برگزاری محرم صورت گرفته تا هماهنگی بین دستگاه های دولتی و تشکل های مردمی ایجاد شده و سیاستهای متناسب با نیازهای استان اتخاذ شود.

وی یادآور شد: در مرکز نیز سه جلسه در همین رابطه برگزار شد. جلسه اول به تشکیل شورای هیئتهای مرکزی و توضیح برنامه ها، جلسه دوم به تشکیل کانون مداحان مرکزی و کشور اختصاص یافت و جلسه سوم نیز ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی بود که اطلاعیه مربوط به سیاستهای فرهنگی کلان برنامه های محرم پس از آن ابلاغ شد.

دیلمقانی تأکید کرد که امروز شنبه 5 آذر ماه نیز ستاد ساماندهی شؤون مذهبی در مناسبتهای فرهنگی با حضور وزیر ارشاد و رؤسای دستگاه های عضو ستاد در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف هماهنگیهای نهایی سیاستهای محرم امسال تشکیل جلسه می دهد.

وی اضافه کرد: تغذیه فکری و پرداختن نشریات دستگاه های عضو ستاد ساماندهی به شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی به موضوع محرم، تهیه بسته های فرهنگی توسط ادارات کل تبلیغات اسلامی و توزیع آنها بین عوامل موثر در برگزاری مراسم محرم شامل مداحان، مبلغین، مبلغات و مسئولین هیئتها از جمله برنامه ها برای ماه محرم بوده است. در برخی استانها نیز کنگره های شعر عاشورایی برگزار می شود که محتوای جدید تولید شده را میان مداحان توزیع می کنند.

مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: از سیاستهای فرهنگی امسال باید به مسئله مسجد محوری اشاره کرد تا هیئتها برنامه ها را به مساجد منتقل کنند. تا چند سال پیش به قرآن و برنامه های قرآن چون روخوانی و روانخوانی قرآن، ترجمه و تفسیر تأکید شده و در این رابطه پیشرفتهایی را در هیئتها شاهد بوده ایم.

دیلمقانی گفت:‌توجه به مسئله بیداری اسلامی در منطقه و تحولات سیاسی جهان در هئیتهای مذهبی مورد توجه قرار می گیرد. توجه ه رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری که در کرمانشاه و موارد بعد از آن درباره مسئله فضای فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه فرموده اند در هیئتهای مذهبی مورد توجه خواهند بود و توجه به اطلاعیه های نیروی انتظامی در هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم از جمله برنامه های محرم امسال است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل اجتماعات عظیم در عصر تاسوعا نظیر الگوی حسینیه اعظم زنجان در مراکز استانها پیش بینی شده است گفت: منشور برگزاری مراسم محرم سال نود هئیت ها ابلاغ شده است و برای هر استانی به تناسب موقعیت و شرایط تفاوت دارد و ممکن است این تفاوتها در حد یک یا دو بند باشد مسئله حفظ وحدت و یکپارچکی ملی و مذهبی، برگزاری نماز اول وقت، عدم ایجاد مزاحمت با صدای بلندگوها پس از ساعت 11 از جمله موارد این منشورها هستند.