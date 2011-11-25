به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی قبل از ظهر جمعه در همایش انسجام داخلی اقتدار جهانی که در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد، ولایت فقیه را محور وحدت دانست و تاکید کرد: معنای وحدت این نیست که با دشمنان و کسانی که سالها تلاش کردند با پول آمریکایی حرکت براندازانه در کشور به راه بیندازند و با کسانیکه به خون ما تشنه هستند زیر یک چادر بنشینیم.



وی با بیان اینکه وحدت با دشمن بالاترین حماقت است، اظهار داشت: وحدت محور می‌خواهد و باید آن را بشناسیم و دور آن بچرخیم تا یک مجموعه واحدی تشکیل شویم.



عضو جامعه مدرسین گفت: مگر می‌شود با فتنه جویان وحدت کرد؟ ممکن است بگویند این فرد که در حرکت براندازانه مشارکت کرد پیشمان شده و توبه کرد. ما هم از روی ادب و رافت اسلامی می‌گوئیم شما توبه کردید مجازات نمی‌شوید اما معنایش این نیست که اگر توبه کردی به شخصیت ممتازی تبدیل شوی که از تو تبعیت کرد.



آیت الله مصباح یزدی افزود: تا اطمینان نکنیم عدالت او برگشته و مخلصانه برای نظام کار می‌کند نمی‌توانیم او را بپذیریم که اختیار به او بدهیم.



وی دین را امانت خدا و شهدا دانست و تصریح کرد: باید دین را به دست کسی بدهیم که مطئمن باشیم حفظ می‌کند و ثابت شود که صلاحیت او عود کرده است و تا این ثابت نشده حق نداریم به او اعتماد کنیم.



به خیانت‌گران رای نمی‌دهیم



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ولایت فقیه از بنیادی‌ترین مسائل است، گفت: اگر در نظام اسلامی این مسئله ثابت شده باشد همه چیز در سایه آن محفوظ است اما اگر ضعیف شود هیچ نیروی مدافع اسلام وجود نخواهد داشت.



مصباح یزدی با تاکید مجدد بر اینکه وحدت باید حول محور ولایت فقیه باشد اظهار داشت: کسانی که خیانت کردند تا ثابت نشود که برگشتند نمی‌توانیم به آنها اطمینان کنیم.



وی افزود: اختیار به دست این افراد نخواهیم داد و به آنها رای نمی‌دهیم و اجازه نخواهیم داد سرنوشت مردم دست آنها باشد.

