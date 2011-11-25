فضای سوگواری و عزاداری ماه محرم باید سنتی و روحانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله شیخ مصطفی علماء در خطبه‌های نماز عبادی، سیاسی جمعه این هفته مردم کرمانشاه در مسجد جامع این شهر، اظهار داشت: به هیئت‌های عزاداری و مردم توصیه می کنم‌ از فضای سنتی و روحانی عزادارای‌های ماه محرم فاصله نگیرند و مراقب نوحه‌ها و ریتم‌های آن باشند.

وی ادامه داد: نوحه‌ها و شعرها باید هم جنبه معنوی و هم جنبه انقلابی داشته و سبک‌های جدید مداحی نباید از نوع موسیقی‌های غربی باشد.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: بایستی تلخی‌ها و شیرینی‌های مکتب سرخ عاشورا در عزاداری‌ها تبیین شود و از بازگویی هیچ مطلبی دریغ نورزید اما متناسب با شان و حرمت اهل بیت و ماه محرم به بیان وقایع و درس های عاشورا بپردازید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با اشاره به 5 آذر سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، ‌گفت: بسیجیان ما باید با تقویت ایمان و پرهیزگاری به قلل رفیع و عالی انسانیت دست پیدا کنند و در جهان حرف اول را بزنند و به فرموده مقام معظم رهبری ایمان و تقوای بسیجیان باید تقویت شود و این تقویت سیر الهی دارد.

آیت الله علماء در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیداری اسلامی کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان گفت:دولت‌های اسلامی بایستی امام حسین(ع) را الگوی خود قرار دهند زیرا با تفکر عاشورایی می‌توان به تمام اهداف دست یافت.

وی افزود: همچنان که انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) نشات گرفته از مکتب سرخ حسینی بود و براساس فرمایش رهبر فرزانه انقلاب، الگو و اسوه همه ما حضرت سیدالشهداء بوده و هستند.

وی روح مکتب عاشورا را شجاعت، فداکاری و غیرت اسلامی خواند و گفت: مردان مسلمان با غیرت حسینی و زنان مسلمان با غیرت زینبی می توانند جامعه اسلامی را به اهداف متعالی خود برسانند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به روز مجلس گفت: آیت‌الله سید‌حسن مدرس یک شخصیت ماندگار در کشور ماست که با الهام از نهضت عاشورا و جدش حضرت اباعبدالله ااحسین(ع) و بهره گیری از شخصیت انقلابی خود با استواری و بیداری در برابر رضاخان پهلوی ایستاد و قیام کرد.

آیت الله علماء افزود: مجلس شورای اسلامی سر‌آمد مجلس‌های دنیاست و این مجلس باید مدرس‌گونه باشد و در راه شهید مدرس، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری گام بردارد و رفع فقر، محرومیت‌زدایی و نجات طبقه ضعیف را مورد توجه جدی قرار دهد.

وی درپایان روز نیروی هوایی را به تیزپروازان این نیرو و حافپان امنیت و آب و خاک و فضای آسمان این سرزمین تبریک گفت.